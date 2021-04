Ärzte warnen : Niederlande droht Krankenhausnotstand „Code Schwarz“

Den Haag Niederländische Mediziner befürchten den Notzustand in Krankenhäusern. Gehen die Corona-Infektionszahlen nicht zurück, müsse eine Triage-Kommission entscheiden, wer behandelt wird.

Wenn die Infektionszahlen nicht schnell zurückgingen, dann drohe in der nächsten Woche „Code Schwarz“, sagte der Vorsitzende der Vereinigung der Intensivmediziner, Diederik Gommers, am Freitag im Radio. Bei „Code Schwarz“ muss eine Triage-Kommission in Krankenhäusern entscheiden, welchen Patienten noch geholfen wird. Mehrere Krankenhäuser im Land seien so überfüllt mit Covid-Patienten, dass die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit erreicht sei, sagte Gommers.