In Deutschland versorgt : Niederlande danken mit Matjes für Behandlung von Corona-Patienten

Sahnig-salzige Spezialität: fangfrischer Matjes-Hering, hier präsentiert von zwei Verkäuferinnen in niederländischer Tracht. Foto: Ingo Wagner

Den Haag/Münster Mit rund 4000 Matjesheringen der neuen Fangsaison wollen sich die Niederlande symbolisch für die Behandlung von Corona-Patienten in Deutschland bedanken.

„Matjes-Meisjes“ solle die Leckerbissen am kommenden Montag gratis an Mitarbeiter des Universitätsklinikums Münster (UKM) ausliefern, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP am Mittwoch.