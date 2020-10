Ab Samstag : Niederlande als Risikogebiet eingestuft

Amsterdam In den Niederlanden wird nun auch Zeeland an der Nordsee als letzte Provinz zum Risikogebiet. Die Bundesregierung hat die ganzen Niederlande ab kommendem Samstag zum Corona-Risikogebiet erklärt.

Das hat das Robert-Koch-Institut am Donnerstag auf seiner Internetseite mitgeteilt.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hatte bereits am Dienstag wegen der drastisch gestiegenen Zahlen einen „Teil-Lockdown“ angekündigt. Kneipen, Cafés und Restaurants werden geschlossen, und der Verkauf von Alkohol ab 20 Uhr verboten. Außerdem dürfen die Bürger nur noch maximal drei Gäste pro Tag in ihren Wohnungen empfangen und sollen Bus und Bahn nur noch in dringenden Fällen nutzen.