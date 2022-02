Am Veilchendienstag ist der Kerkrader Marktplatz traditionell in der Hand der Karnevalisten (Archivbild). Während in Deutschland die jecke Jahreszeit (fast) vollständig abgesagt ist, wird in den Niederlanden nach Lösungen gesucht, damit zumindest in kleinerem Rahmen gefeiert werden kann. Foto: Wolfgang Sevenich