Corona-Einschränkungen : Niederländische Grundschulen und Friseure wieder geöffnet

Wieder in der Klasse: Niederländische Schulen haben den Unterricht wieder aufgenommen (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Mascha Brichta

Amsterdam Nach zwei Monaten Zwangspause haben am Montag die niederländischen Grundschulen und Kitas wieder ihre Türen geöffnet.

Es gelten strenge Schutzmaßnahmen in den Schulen. So muss ein Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden und dürfen Eltern nicht die Gebäude betreten. Die übrigen Schulen sollen am 2. Juni wieder geöffnet werden.