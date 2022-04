Schwere technische Störung : Niederländische Eisenbahnen stehen still

Niederländische Eisenbahnen stehen still

Update Amsterdam/Heerlen In den Niederlanden sind große Teile des Bahnverkehrs am Sonntag zusammengebrochen. Ursache sei eine technische Störung. Reisende wurden aufgerufen, ihre Fahrten zu verschieben.

Auf der Webseite der niederländischen Staatsbahn NS hieß es am Sonntagnachmittag: „Aufgrund einer technischen Störung kämpft die NS in diesem Moment mit grojßen Problemen“, heißt es auf der Webseite ns.nl. Der Bahnverkehr solle bis mindestens 20 Uhr ruhen, hieß es am Nachmittag. Zuvor war von 17 Uhr die Rede gewesen.