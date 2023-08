Quadfahrer von Polizei erschossen : Unruhen in der Provinz Lüttich nach tödlichem Polizeieinsatz

Das nächste Plakat : Kanzler-Begrüßung in Düren à la Krafft Walzen Das Dürener Unternehmen Krafft Walzen GmbH „begrüßt“ den Bundeskanzler am Dienstag bei seinem Besuch in der Kreisstadt auf die ganz eigene Art und Weise – mit einer hämischen Botschaft. Olaf Scholz kann’s allerdings nicht sehen...