Nachhaltig und lecker : Ausflug nach Utrecht: Halleluja im Hotel

Von der Kirche zum hippen „place to be“: „Bunk“ vereint Hotel, Hostel und Restaurant. Foto: Belinda Petri

Utrecht Ein Städtetrip jenseits der üblichen touristischen Pfade? Utrecht präsentiert sich unter dem Motto „Duurzaam Utrecht 2030“ vorbildlich als nachhaltige Stadt und ideales Ziel für einen Wochenendausflug.

Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch im Tourismus eine immer größere Rolle. Bei Städtetrips bietet sich definitiv eine Anreise mit dem Zug an, da man deutlich CO 2 -ärmer reist und innerhalb der Stadt eh zu Fuß oder per Bus unterwegs ist. Dass bereits kleine Beiträge einen großen ökologischen Effekt haben können, zeigt sich in Utrecht gleich im Straßenbild: 2019 wurden die Dächer von 361 Bushaltestellen mit bienenfreundlichen Blumen bepflanzt – hübsch und praktisch, denn die Sedumpflanzen, auch Mauerpfeffer genannt, sind beliebt nicht nur bei Bienen, sondern auch bei Schmetterlingen und Hummeln, ihre Blätter können Regenwasser speichern, Feinstaub aus der Luft filtern und wirken isolierend.

Utrecht gilt als fahrradfreundlichste Stadt der Welt, kein Wunder also, dass sich am Hauptbahnhof das weltweit größte Fahrradparkhaus mit rund 12.500 Stellplätzen und eigener Servicewerkstatt befindet. Der Bahnhof Utrecht Centraal ist mit rund 1500 Zügen und mehr als 200.000 Fahrgästen pro Tag der am meisten frequentierte Bahnhof der Niederlande. Gute Verbindungen sorgen dafür, dass man auch aus Deutschland bequem, günstig und umweltfreundlich anreisen kann, zumal Parkhäuser in der Innenstadt sehr teuer sind.

Schlafkojen neben der Kirchenorgel

Dass Utrecht seinen Slogan als nachhaltige Stadt ernst nimmt, zeigt sich am anschaulichsten beim Projekt „Catharijnesingel“: Der seit den späten 1960er Jahren zugeschüttete und als mehrspurige Autostraße genutzte Kanal wurde zwischen 2015 und 2020 in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt und steht seitdem als begrünter Erholungs- und Sportraum zur Verfügung. Wo früher Autos rauschten, hat sich nun innerhalb kurzer Zeit ein grüner Gürtel entfaltet, der wirkt, als sei er schon immer dort gewesen. Denn das Leben in der Stadt spielt sich an warmen Sommertagen am Wasser ab, die Lebensader Utrechts ist dabei die Oudegracht, die sich rund um die Altstadt zieht. Entlang des Ufers liegen zahlreiche Restaurants und Bars, die spätestens am Abend rappelvoll sind.

Direkt am Ufer an der Catharijnekade 9 liegt „Bunk“ – ein Designhotel, Hostel und Restaurant mit durchdachtem Nachhaltigkeitskonzept. In der umgebauten Kirche von 1893 dominiert ein seltsames Konstrukt den Innenraum – ein imposanter Riegel aus dem Holz der alten Kirchenbänke, in dem sich die verschiedenen Hotelzimmer und Schlafkojen befinden. Neben der langen Theke und dem atmosphärischen Gastraum des Restaurants fällt der Blick auf die Quellhorst-Orgel. Sie wird regelmäßig für Konzerte genutzt und birgt ein frivoles Geheimnis: Der „Banksy von Utrecht“, ein unbekannter Streetart-Künstler, verschafft gut versteckt in einer Ecke einem Comic-Männchen ein besonderes Halleluja im Hotel, das selbst den Posaune blasenden Engelsfiguren auf der Orgel verborgen bleibt.

Das größte Fahrrad-Parkhaus der Welt hat Platz für 12.500 „Fietsen“. Foto: Belinda Petri

Kreativität ist eine herausragende Stärke der Niederländer. Auch bei der Sanierung des berühmtesten Wahrzeichens der Stadt, dem denkmalgeschützten gotischen Domturm von 1382, wurde von vorneherein auf Nachhaltigkeit gesetzt. Das gesamte Material wird unter dem Motto „Van Dom tot steengoed“ („Vom Dom zum Steinzeug“) so weit wie möglich wiederverwendet. Ein großer Teil des Schutts, der bei der Renovierung anfällt, wird beispielsweise von mehreren Baustoffherstellern zu einer Million kreisförmigen Ziegeln verarbeitet, die bei nachhaltigen Bauprojekten in den Utrechter Stadtteilen Merwede und Cartesiusdriehoek eingesetzt werden. Mittels einer Lotterie wurden zudem Originalstücke des Doms verlost. Im Shop sind Designerstücke wie das Bienenhotel von Caroline Ruizeveld aus historischem Baumaterial des Turms erhältlich. Ab 2024 soll der mit 112,5 Metern höchste Kirchturm der Niederlande wieder voll zugänglich sein, allerdings nur über die Treppe mit 465 Stufen. Der Bauaufzug, der während der Sanierung auch Menschen mit Handicap den Zugang ermöglichte, ist dann wieder abgebaut.

Service Das niederländische Utrecht liegt rund 200 Kilometer von Aachen entfernt. Anreise: Mit dem Auto von Aachen über die A76 und A2, Fahrzeit: etwa 2,5 Std., Parkhaus: 25-48 Euro/24 Std. Mit dem Zug von Aachen über Heerlen, Fahrtzeit: ab 2,5 Std., Ticket: ab 33,60 Euro. Hotels: Grand Hotel Karel V., Geertebolwerk 1, www.karelv.nl, Fünf-Sterne-Hotel, Sterne-Restaurant, Bistro und Terrasse De Rechtbank, Korte Nieuwstraat 14,

www.derechtbank.com, Vier-Sterne-Hotel mit Ökozertifizierung, Restaurant, Terrasse Bunk, Catharijnekade 9, www.wearebunk.com, Drei-Sterne-Hotel, Hostel, Restaurant Domturm www.domtoren.nl Hof van Cartesius www.hofvancartesius.nl Buurman Utrecht www.buurmanutrecht.com Broei www.broei-utrecht.com Vegan Food Tour https://veganfoodtourutrecht.nl

Gleich gegenüber dem Turm liegt der Pandhof van de Dom, ein ruhiger Klostergarten, bei dem in Zusammenarbeit mit dem Botanischen Garten Utrecht eine nachhaltige Bepflanzung mit insektenfreundlichen Stauden und Kräutern sowie Lonicera-Hecken (Strauchgeißblatt) statt von Pilzen und Buchsbaumzünslern befallenen Buchsbaumhecken umgesetzt wurde. Ein besonderer Geheimtipp findet sich hinter der Buchhandlung Steven Sterk fast unterhalb des Domturms: Flora’s Hof. An der Stelle des ehemaligen Bischofspalastes ließ sich die berühmte Gartenarchitektenfamilie Van Lunteren nieder und betrieb hier eine Gärtnerei. Hinter dem Tor liegt eine wunderschöne grüne Oase inmitten des Stadtzentrums, in der man sich vom Trubel ausruhen kann.

Nachhaltiges Bullerbü

Grün ist auch die Philosophie des Hof van Cartesius: Eine S-Bahn-Station (oder 15 Minuten mit dem Fahrrad) von Utrecht Centraal entfernt, liegt inmitten eines heruntergerockten Industriegebietes das alternative Wohn- und Arbeitsviertel. Auf den ersten Blick wirkt es wie eine bunte Hippiekommune mit zusammengewürfelten Häuschen und Gärten. Tatsächlich ist es ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit und kreative Umnutzung von Ressourcen. Charlotte Ernst begann hier 2017 mit dem Landschaftsarchitekturbüro Flux die ersten beiden Pavillons zu entwerfen – und stellte damit die Bauwelt auf den Kopf. Für die Gebäude werden ausschließlich gebrauchte Materialien verwendet, sämtliche Fassaden, Dächer oder Fenster hatten bereits ein Leben, bevor sie im Nordwesten Utrechts verbaut wurden.

So besteht beispielsweise die gelbe Fassade eines Hauses aus nach einem Fahrplanwechsel nutzlos gewordene Blechtafeln mit den An- und Abfahrtszeiten der Züge. Eine andere Fassadenbekleidung besteht aus alten Skateboards, die Fenster der Werkstätten stammen aus ausrangierten Zügen. Inzwischen sind über 100 kreative und nachhaltig handelnde Unternehmer vom Secondhand-Möbeldesigner, einer Natur-Friseurin über eine Goldschmiedin bis zu den Klimaschützern von Extinction Rebellion im niederländischen Bullerbü ansässig. Mit dem Secondhand-Baumarkt „Buurman“ wurde ein weiteres innovatives Konzept zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen umgesetzt. Das Hofrestaurant bietet ausschließlich vegane Speisen an, wobei ein Teil der Zutaten direkt vor der Tür wächst.

Apropos veganes Essen: Patrick Boone und seine Partnerin Daisy Scholte beweisen mit ihrer „Vegan Food Tour“, dass sich bei ihrer rund dreieinhalb Stunden dauernden Führung durch die Innenstadt nicht nur leckere. pflanzlich basierte Leckereien in verschiedenen Cafés und Restaurants entdecken lassen. Es gibt unter anderem köstliche Pasteis de nata (Puddingtörtchen) bei „Life’s a peach“, alkoholfreie Cocktails bei „Gys“ und vegane Bitterballen bei „Last Vegas“. Das Restaurant „Broei“ besticht mit einer schönen Terrasse an der Oosterkade und einer vollkommen pflanzenbasierten kreativen Küche. Die Route­ dorthin führt auch an „De Letters van Utrecht“ entlang, das „Gedicht für die Zukunft“ wächst kontinuierlich, indem jeden Samstag ein Buchstabe zwischen 13 und 14 Uhr auf einem Stein an Ort und Stelle von einem Steinmetz hinzugefügt wird. So entstehen Wörter in Monaten, Sätze in Jahren. Wenn die Utrechter dies jahrhundertelang tun, werden sie wortwörtlich Stadtgeschichte(n) schreiben.