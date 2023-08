Sängerin aus Kekrade : Warum Emma Kok (15) jetzt mit André Rieu singt

Emma Kok auf dem Vrijthof-Platz in Maastricht. Foto: ANP

Maastricht/Kekrade Emma Kok hat eine grandiose Erfolgsbilanz. Sie hat „The Voice Kids“ gewonnen, tritt bei den Vrijthof-Konzerten von André Rieu auf und ist Botschafterin für Menschen mit Magenlähmung.

Sie ist dabei, das Singen zu ihrem Beruf zu machen. Die scheinbar ruhige und selbstbewusste Emma Kok (15) aus Kerkrade ist bei den Vrijthof-Konzerten von André Rieu vor Tausenden von Menschen aufgetreten, ihr Video geht bei Youtube durch die Decke. Rieu hat sie jetzt sogar gebeten, ihn nächstes Jahr auf seiner Welttournee zu begleiten.

Kok hat in Maastricht den Song gesungen, mit dem die Französin Barbara Pravi 2021 in Rotterdam den zweiten Platz beim Eurovision Song Contest hinter Måneskin belegt hatte. Die junge Frau hat eine bemerkenswerte Geschichte. Als Kind wird Emma schikaniert, weil sie klein ist und mit einer Gehhilfe laufen muss. Unterstützung findet sie bei ihrer zwei Jahre älteren Schwester Sophie, die auch ihre beste Freundin ist.

Weil sie Wachstumsprobleme hat und nicht normal essen kann, wird sie mehrmals operiert. Als sie zehn Jahre alt ist, wird bei ihr eine Gastroparese, eine Magenlähmung, diagnostiziert. Sie ist 22 Stunden am Tag auf eine Sondennahrung angewiesen, die sie ständig in einer Tasche oder einem Rucksack mit sich trägt. Lange Zeit fällt es ihr schwer, ihre Krankheit und alles, was damit einhergeht, zu akzeptieren.

„Aber auf der Bühne hänge ich ja nicht an der Pumpe, oder? Das will ich auch gar nicht, denn dann richtet sich die Aufmerksamkeit des Publikums mehr auf die Pumpen. Die Bühne ist mein Ventil. Dort fühle ich mich zu Hause und frei“, sagt sie in einem Interview mit De Limburger.

Emma Kok im Jahr 2021. Foto: Peter Trompetter

„Ich bin sehr stolz auf sie und das, was sie erreicht hat. Sie ist eine echte Draufgängerin“, sagt Anne van Goor, die ebenfalls an Gastroparese leidet. Die 19-jährige Meijelerin lernte Emma vor anderthalb Jahren im Krankenhaus in Maastricht kennen. „Dort gibt es eine eigene Magen-Darm- und Leberklinik, in der wir beide einen Termin hatten. Wir folgten uns bereits in den Sozialen Medien, aber dort haben wir uns zum ersten Mal persönlich getroffen. Seitdem sind wir gute Freunde geworden. Wir sprechen fast täglich miteinander. Sie weiß, was sie will – vor allem in der Musik – und setzt sich hundertprozentig dafür ein.“

Als sie 13 Jahre alt ist, nimmt sie an The Voice Kids in den Niederlanden teil. Sie gewinnt die vorläufig letzte Ausgabe der Talentshow. Seitdem geht es Schlag auf Schlag. Emma wird gebeten, Botschafterin für den Kinderonderzoekfonds Limburg (Forschungsfonds für Kinder Limburg) zu werden, und versucht, Geld für die wissenschaftliche Forschung der pädiatrischen Abteilung des Maastrichter UMC+ zu sammeln. Beppie Kraft überreicht ihr den Sjeng 2021, eine Auszeichnung, die von der Sjeng Kraft Kompenei an ikonische Musiker in Limburg verliehen wird.

Anfang des Jahres gewann sie auch die niederländische SBS-Sendung Ministars, bei der Kinder ein virtuelles Duett mit ihrem Idol singen. In ihrem Fall mit Barbara Pravi. Mit dem Preisgeld von 25.000 Euro gründet sie die Stiftung Gastrostars, die sich für Menschen mit Gastroparalyse und ähnlichen Erkrankungen wie verzögerter oder gestörter Darmfunktion einsetzt. Sie sieht es als ihre Aufgabe an, auf die relativ unbekannten Erkrankungen aufmerksam zu machen und mehr Verständnis für sich und ihre Leidensgenossen zu wecken. Ihre zweite Single wird im Juni dieses Jahres veröffentlicht.

Emma Kok mit ihren Geschwistern Enzo und Sophie Kok. Foto: Luc Lodder

In „Strijder“ („Kämpfer“) geht es darum, dass das Leben manchmal hart sein kann, aber dass alles gut wird, wenn man kämpft und sich nicht unterkriegen lässt. Sie hat den Song mit Tjeerd Oosterhuis geschrieben, der auch ihre erste Single „Let me be a finder“ produziert hat. „Es fällt ihr alles sehr leicht. Wenn André Rieu bei den Proben sagt: Vielleicht solltest du dieses oder jenes ausprobieren, hat sie es einen Tag später schon adaptiert. Das ist etwas ganz Besonderes für jemanden in diesem Alter“, sagt Frank Steijns, Geiger im Johann-Strauß-Orchester. Er kennt die Familie Kok schon seit vielen Jahren. Schließlich ist Emma nicht die Einzige aus der Familie, die mit Rieu auftreten darf.

Ihr älterer Bruder Enzo (20) kommt ihr zuvor. Er nahm schon in jungen Jahren Geigenunterricht und nahm 2015 an der Talentshow Superkids teil, wo er es bis ins Finale schaffte. Das brachte ihm eine Einladung ein, mit Rieu im Vrijthof zu spielen. Steijns: „Damals war er noch ein kleines Kind. Er saß neben mir. Er war etwa 12 Jahre alt und sehr rührend. So habe ich die Familie kennengelernt. Emma ist die Jüngste. Sie sagte: Das will ich auch machen. Ich werde singen. Diese Kinder haben wirklich einen enormen Ehrgeiz. Enzo hat vor kurzem sein Studium am Amsterdamer Musikkonservatorium mit einer Zehn abgeschlossen.“ Er gilt als einer der talentiertesten Geiger seiner Generation.

„Toll ist auch, dass die Kinder selbst es wirklich wollen. Talentierte Kinder kommen oft am Johann-Strauß-Orchester vorbei. Nicht selten werden sie von ihren Eltern gedrängt. Bei Nathalie und Vico Kok, den Eltern von Enzo und Emma, ist das ganz und gar nicht der Fall. In all den Jahren, in denen ich sie kenne, habe ich nie irgendeine Art von Druck verspürt. Diese Eltern haben drei furchtbar begabte Kinder, denen sie jeden Raum zur Entfaltung geben. Sie fördern sie sozusagen. Neben Enzo und Emma gibt es noch Sophie. Sie zieht es vor, im Hintergrund zu bleiben. Ich glaube, sie wird Jura studieren, singt aber auch klassische Musik.“

Musik spielte in der Familie schon immer eine wichtige Rolle. „Mein Mann und ich haben uns in der Harmonie Sint Jozef Kaalheide kennengelernt. Wir saßen uns gegenüber. Er spielte Klarinette und ich Oboe“, lacht Mutter Nathalie. Emma begann zunächst mit Geigenunterricht. „Das lief gar nicht mal so schlecht für sie. Aber als Sophie anfing, hier in Kerkrade im Jugendchor zu singen, gefiel es Emma auch sehr. Sie trat dann bei. So kam eins zum anderen. Sie wollte Gesangsunterricht nehmen und bei The Voice Kids mitmachen.“

„Wir dachten, dass wir nie wieder etwas von ihr hören würden. Aber sie hat gewonnen. Das war natürlich der Wahnsinn. Und dann Ministars. Und dann bekamen wir plötzlich eine Whats-App-Nachricht und einen Anruf von Pierre Rieu, dem Sohn von André. Ob sie bei der Vrijthof-Konzertreihe auftreten wolle. Da hat sie sofort ja gesagt.“ An Konzerttagen fährt die Familie gegen fünf Uhr nachmittags von Kerkrade nach Maastricht. „Und nach ihrem Auftritt, in der Pause, kommen wir nach Hause. Sonst wird es viel zu spät.“ Sie selbst liebt sie besonders, all diese Auftritte.

„Wenn sie fertig ist und von der Bühne kommt, sagt sie: Das war cool. Morgen wieder.“ Ihre Schule – sie besucht die Vrije-Schule in Heerlen – hat das zum Glück nicht gestört. „Die Prüfungen liegen hinter uns, also war es kein Problem“, sagt sie. Im September wird sie zusammen mit dem Stylisten und Moderator Fred van Leer bei Ahoy zu Gast sein.