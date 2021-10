Prozess in Amsterdam : Mutmaßlicher Mörder von niederländischem Reporter de Vries schweigt

Prozess in Amsterdam

Der Mord an Peter R. de Vries hatte in den Niederlanden für Entsetzen gesorgt. Foto: dpa/Peter Dejong

Amsterdam Nach dem Mord am niederländischen Journalisten Peter R. de Vries stehen zwei Angeklagte in Amsterdam vor Gericht. Der Reporter stand schon lange im Fadenkreuz des organisierten Verbrechens.

Die beiden Verdächtigen des Mordes am niederländischen Kriminalreporter Peter R. de Vries sind erstmals vor dem Strafrichter erschienen. Bei der ersten öffentlichen Sitzung am Montag in Amsterdam berief sich der mutmaßliche Mörder Delano G. (22) auf sein Schweigerecht. Der ebenfalls angeklagte Kamil E. beteuerte seine Unschuld – er habe von dem Mord nichts gewusst.