Judenhass im Netz : Mutmaßlicher Gründer der Goyim-Hetzplattform überstellt

Karlsruhe/Heerlen Ein im Juli gefasster mutmaßlicher Mitbegründer der rechtsextremistischen „Goyim Partei Deutschland“ ist von den Niederlanden nach Deutschland überstellt worden.

Der Deutsche sei am Mittwochabend am Bundesgerichtshof (BGH) einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden und befinde sich nun in Untersuchungshaft, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Donnerstag mit.