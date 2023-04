Mord am kleinen Gino : Mordverdächtiger Donny M. nach Ansicht von Experten vermindert schuldfähig

Sittard Donny M., der verdächtigt wird, den neunjährigen Gino aus Maastricht entführt, missbraucht und getötet zu haben, wird von Experten der Beobachtungsklinik Pieter Baan Centrum als vermindert schuldfähig eingestuft.

Dies geht aus Informationen hervor, die der niederländischen Tageszeitung „De Limburger“ vorliegen. Das Pieter-Baan-Zentrum, die renommierteste forensische Einrichtung für Psychologie in den Niederlanden, hat den Bericht mit den Ergebnissen kürzlich an die Justiz weitergeleitet. In diesem Bericht raten die Experten dem Gericht, im Falle einer Verurteilung zusätzlich zu einer möglichen Gefängnisstrafe eine anschließende Sicherheitsverwahrung zu verhängen.

Am Abend des 1. Juni 2022 wurde Gino zuletzt lebend gesehen, als er auf einem Fußballplatz in Kerkrade Fußball spielte. Die Suche nach ihm endete am 4. Juni in Geleen, in der Wohnung von Donny M. Der Junge wurde einige hundert Meter von der Wohnung des Verdächtigen entfernt gefunden. M. hat später gestanden, Gino entführt, missbraucht und getötet zu haben.