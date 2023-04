U-Haft erneut verlängert : Richter sehen dringenden Tatverdacht gegen Merlijn C. (23) im Mordfall Xavier Durlinger

Das einzige Erinnerungsstück an die Ermordung von Xavier Durlinger auf dem Kollenberg in Sittard. Foto: ANP

Sittard-Geleen Die Chancen, dass der in Sittard lebende Merlijn C. (23) bei einer öffentlichen Verhandlung wegen des Mordes an Xavier Durlinger vor Gericht erscheinen muss, sind sehr hoch. Seine Untersuchungshaft wurde am Donnerstag um drei Monate verlängert.

Am Montag, dem 3. April, wurde der 20-jährige Merlijn C. aus Sittard verhaftet, und drei Tage später verlängerte der Ermittlungsrichter seine Untersuchungshaft. Letzteres geschah wie üblich hinter verschlossenen Türen.

Obwohl die Verlängerung um zwei Wochen erfolgte, beschloss die Justiz, Merlijn C. bereits eine Woche später vor Gericht zu stellen. Drei Richter entschieden erneut über die Untersuchungshaft des Verdächtigen. Die Kammern sahen vorerst einen hinreichend schwerwiegenden Tatverdacht, um Merlijn C. für mindestens drei weitere Monate in Untersuchungshaft zu behalten. Wie beim Ermittlungsrichter war auch diese Anhörung nicht öffentlich.

Nach der erneuten Verlängerung der Untersuchungshaft wird die erste öffentliche Anhörung innerhalb von drei Monaten stattfinden, es sei denn, die Ermittlungen nehmen in der Zwischenzeit eine drastische Wendung.

Damit ist, zumindest für die Angehörigen des 19-jährigen Xavier Durlinger, ein großer Schritt getan. Nicht lange nach dem Fund des Opfers, am 19. Mai 2022, wurde Luca M. (20) verhaftet. Er wurde jedoch im Juni 2022 von der Ratskammer wieder auf freien Fuß gesetzt. In seinem Fall war die Beweislage einfach zu dünn. Xaviers Familie hat die neue Entscheidung des Gerichts daher mit großer Spannung erwartet. Die Tatsache, dass der zweite Verdächtige länger in Untersuchungshaft bleibt, gibt den Angehörigen Hoffnung. Außerdem scheint es, dass sie in einigen Monaten einem Verdächtigen in die Augen sehen können. Etwas, worauf sie nach Monaten ohne echte Fortschritte bei den Ermittlungen kaum zu hoffen wagten.

Gleichzeitig ist es noch viel zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Merlijn C. befindet sich seit seiner Verhaftung in U-Haft und kann daher nur mit seinem Anwalt kommunizieren. Dieser wiederum darf nicht mit Dritten sprechen. Der Verdächtige befindet sich somit in völliger Isolation. Unbekannt ist, ob er seither Erklärungen abgegeben hat und wenn ja, ob diese ein Geständnis oder ein Dementi enthalten. Auch nach Donnerstag durften sich die Beteiligten nicht dazu äußern. Immerhin wurden die Beschränkungen verlängert.