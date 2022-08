Erschossener Investigativjournalist : Mordprozess De Vries wird womöglich neu aufgerollt

Amsterdam Der Prozess um den Mord an dem niederländischen Investigativjournalisten Peter R. de Vries muss möglicherweise wiederholt werden. Die Tat hatte vor gut einem Jahr die Niederlande schockiert.

Noch am selben Tag wurden zwei weitere Verdächtige in Spanien und in Curaçao festgenommen. Alle drei befinden sich in Untersuchungshaft. Ein am 26. Juli in Helmond festgenommener Mann ist dagegen inzwischen wieder auf freiem Fuß, gilt aber immer noch verdächtig. Die niederländische Kriminalpolizei ermittelt mit Hochdruck gegen weitere Personen, die möglicherweise ebenfalls mit dem Mord in Verbindung stehen.