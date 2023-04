Fast ein Jahr nach der Tat : Mord an Xavier Durlinger: 23-Jähriger verhaftet

Nur ein kleines Erinnerungsstück erinnert auf dem Kollenberg in Sittard an die Ermordung von Xavier Durlinger. Foto: ANP

Sittard Im Mai 2022 wurde der 19-jähriger Xavier Durlinger in Sittard ermordet. Fast ein Jahr lang hofften seine Eltern, dass der Täter zur Rechenschaft gezogen werden kann. Nun gab es eine Verhaftung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bas Dingemanse

Am Montagmorgen erhielten die Eltern des ermordeten Xavier einen Anruf von der Polizei. Es gab Neuigkeiten. Ein 23-jähriger Mann aus Sittard wurde verhaftet. Merlijn C. steht unter dem dringenden Tatverdacht, ihren Sohn ermordet zu haben.

Am Tag seiner Verhaftung ist es bereits 41 Wochen her, dass Luca M. (20), der erste Verdächtige in dem Fall, freigelassen wurde. Bis heute gibt es zu wenig Beweise gegen ihn, um ihn vor Gericht zu stellen. Sein Anwalt Luuk Dacier hat bei der Justiz einen Antrag auf Einstellung des Verfahrens gegen seinen Mandanten gestellt. „Darauf habe ich noch keine Antwort erhalten“, sagte Dacier.

Der Anwalt und sein Mandant haben nach der Verhaftung von Merlijn C. noch keine Einladung zu einem neuen Verhör erhalten. „Ich bin mir keiner Verbindung zwischen meinem Mandanten und diesem Verdächtigen bewusst“, sagt Dacier. „Was ich über die Verhaftung weiß, weiß ich aus den Medien.“

Die vergangenen Wochen haben sich für die trauernde Familie wie Jahre angefühlt. Die Tatsache, dass Luca M. im Juni freigelassen wurde, hat sie sehr getroffen. „Als er verhaftet wurde, haben wir eine Art Erleichterung gespürt. Dann kann man anfangen, ein bisschen zu trauern. Deshalb war es für uns auch so ein Knaller, als er wieder freigelassen wurde. Ich komme nicht durch die Tage. Ich kann nicht schlafen“, sagte Xaviers Mutter Nicole im Februar zur niederländischen Tageszeitung „De Limburger“.

Nach dieser Enttäuschung herrscht nun vorsichtige Freude über die erneute Verhaftung. „Xaviers Eltern sind glücklich über diesen möglichen Durchbruch. Jetzt wollen sie abwarten, wie sich die Sache entwickelt“, sagen die Opferanwälte Phil Boonen und Floor Oehlen.

Zum Verdächtigen Merlijn C. gibt es noch nicht viele öffentliche Erkenntnisse. Informationen, die „De Limburger“ vorliegen, zeigen, dass es zumindest über die App Snapchat einen Kontakt zwischen Xavier und Merlijn gab. Worum es ging, ist noch nicht bekannt.

Am Montag, dem 6. März, wurde eine Spurensuche in einem Haus in der Saffierstraat in Sittard durchgeführt. Diese Untersuchung steht in direktem Zusammenhang mit dem Verdacht gegen Merlijn C.; das Haus im Stadtteil Haagsittard gehört der Familie des Verdächtigen.