Verdächtige Männer festgenommen : Molotowcocktail auf Polizeiwache in Heerlen geworfen

Die Polizeiwache in der Nähe des Heerlener Bahnhofs ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Opfer eines Brandanschlags geworden. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Heerlen Drei Jugendliche wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag festgenommen, weil sie einen Molotowcocktail auf das Eingangstor der Polizeistation am Spoorsingel in Heerlen geworfen hatten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Tat ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Nähe des Heerlener Bahnhofs. Der Schaden an der Polizeiwache beschränkte sich auf einen geschwärzten Fußboden, und es gab keine Verletzten. Nach Angaben der Polizei hätte die Lage ohne schnelles Eingreifen noch ernster sein können.

Die drei Täter wurden von Mitarbeitern der Kameraüberwachung der Gemeinde Heerlen über Kameras verfolgt. Daraufhin wurden zwei 19-jährige Männer aus Heerlen und Hoensbroek festgenommen. Ein dritter Verdächtiger im Alter von 21 Jahren wurde später wegen des Verdachts der Beteiligung an der Brandstiftung festgenommen.

„Wir nehmen dies sehr ernst“, sagte der Leiter der Kriminalpolizei in Limburg, Danny Frijters. „Dieses Büro hat keine öffentliche Funktion, ist aber ein wichtiger Standort für die Limburger Kriminalpolizei. Durch entschlossenes Handeln und die gute Arbeit der Mitarbeiter, der Kameraüberwachung der Gemeinde Heerlen des Polizeieinsatzzentrums und der Kollegen des Basisteams Heerlen konnte Schlimmeres verhindert werden.“

Frijters bezeichnete den Vorfall als „sehr schlimm“. „Die Kriminalbeamten dieser Dienststelle widmen sich tagtäglich der Verbrechensbekämpfung, der Aufklärung von Fällen und arbeiten damit direkt für die Sicherheit und Lebensqualität der Bewohner unserer Provinz.“ Die Ermittlungen zum Motiv für die Tat dauern an, und die Männer befinden sich weiterhin in Haft.

(red)