Ab aufs Rad, Route 23 : Mit dem Rad knackig durch das Heuvelland

Lemiers Kompakte niederländisch-belgische Strecke durch typische grüne Landschaftsfluchten des Heuvellandes.

Wir starten im niederländischen Lemiers an der Kirche. Rundherum sind Parkmöglichkeiten an den Straßenrändern oder auch in der Straße „Oud Lemiers“ vorhanden. Aus Aachen gelangt man über den Senserbachweg komfortabel an den Startpunkt. Zunächst radeln wir gegenüber der Kirche in den Klaasvelderweg, der uns leicht bergauf nach Holset bringt.