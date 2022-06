Vermisster Gino : Mann in Geleen festgenommen

Kerkrade Im Zusammenhang mit dem Verschwinden des neunjährigen Gino aus Kerkrade hat die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Mann in Geleen festgenommen.

Der Mann wird verdächtigt, etwas mit dem Verschwinden von Gino zu tun zu haben, berichtet die Polizei. Er wurde in seiner Wohnung in Geleen gefasst. „Die Suche nach dem Aufenthaltsort des Jungen geht unvermindert weiter“, teilte ein Sprecher weiter mit. Nach Angaben seiner Schwester ging Gino am Mittwoch zum Fußballspielen auf einen nahe gelegenen Spielplatz. Er hätte um halb acht zurück sein müssen.

Die belgische Website „Het Laatste Nieuws“ berichtet am Samstag, Zeugen hätten gesehen, wie Gino am Mittwochabend mit „einem Mann, der sich als Fußballtrainer ausgab", weggegangen sei. Ein Polizeisprecher konnte dies am Samstag nicht bestätigen. „Wenn es wahr ist, dass diese Zeugen das gesagt haben, dann wissen wir davon. Wir haben viele Zeugen vernommen, wir haben mit allen gesprochen, die am Tag des Verschwindens auf dem Fußballplatz anwesend waren. Dann ist uns diese Geschichte also auch bekannt“, zitiert ihn die Tageszeitung „De Limburger“.

Die Polizei hatte zuvor bereits erklärt, dass sich Gino in „akuter Lebensgefahr“ befinde. Am Freitagabend war ein Waldstück in der Nähe des Vincent van Goghplein in Kerkrade durchsucht worden, wo ein Bürger Gegenstände gefunden hatte, die mit dem Verschwinden in Zusammenhang stehen könnten. Am Samstagmorgen konnte der Polizeisprecher noch nichts über diese „Dinge“ sagen. „Wir sind gerade dabei, alles zu analysieren, was eingegangen ist.“ Am Donnerstag wurde in Landgraaf ein Roller gefunden. Ob dieser Gino gehörte, konnte die Polizei bisher ebenfalls nicht mitteilen.