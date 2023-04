Tatverdächtiger festgenommen : 38 Jähriger nach Schießerei in Meerssen verletzt

38 Jähriger nach Schießerei in Meerssen verletzt

Am Mittwochabend gab es in Meerssen eine Schießerei mit einem Verletzten. Foto: Günther Jungmann

Meerssen Bei einem Schusswechsel am Mittwochabend wurde in Meerssen ein 38-jähriger Mann verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, konnte aber wenig später von der Polizei festgenommen werden.

Nach Angaben des Nachrichtenportals De Limburger kamen die ersten Meldungen über die Schießerei am Molenveldweg in Meerssen bei der Polizei gegen 20.30 Uhr ein. Die Rettungsdienst war schnell vor Ort und brachte das Opfer, ein 38-jähriger Mann aus Landgraaf, in ein Krankenhaus. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt.