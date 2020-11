„Code Rot“ ausgerufen : Maastrichts Bürgermeisterin fordert: „Bleiben Sie Zuhause!“

Maastricht Stark überfüllt war die Innenstadt von Maastricht am Wochenende. Die gültige Abstandsregel von 1,5 Metern wurde vielerorts nicht eingehalten. Die Behörden griffen durch – und erklärten den „Code Rot“. Besucher wurden gehindert, zu den Geschäften vorzudringen.

Wie die niederländische Tageszeitung „De Limburger“ meldet, hat die Stadt Maastricht am Sonntagnachmittag den „Code Rot“ ausgerufen . Mit dieser höchsten behördliche Warnstufe wird die vorübergehende Schließung der Einzelhandelslokale angedroht.

Grund für die Einstufung war, dass die Innenstadt das Wochenende über, insbesondere am Sonntag, stark überfüllt war. Der Stadtverwaltung nach konnte so vielerorts der in den Niederlanden gültige Abstand von 1,5 Metern zwischen Personen nicht mehr eingehalten werden.