„Es ist ein Hype“ : Limburger Funktionär lockte Steven Gerrard nach Saudi-Arabien

Eelco Schattorie mit Cheftrainer Steven Gerrard. Foto: Ettifaq FC

Zagreb Der Limburger Eelco Schattorie ist technischer Direktor bei Al-Ettifaq FC in Saudi-Arabien. Er holte Steven Gerrad als Trainer und beobachtet nun die Saisonvorbereitung in Kroatien. Wie er den Hype um den Club erlebt und was die Liga im Nahen Osten so besonders macht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maikel Suilen

In der Sommersonne von Zagreb verfolgt Eelco Schattorie (51) die Arbeit von Trainer Steven Gerrard. Der legendäre ehemalige englische Mittelfeldspieler wurde vor zwei Wochen zum Cheftrainer des saudi-arabischen Vereins Al-Ettifaq FC ernannt und ist mit seinem neuen Arbeitgeber zu einem Trainingslager in Kroatien gereist.

„Ich habe Steven gesagt, dass er zunächst eine Art zweiter Vater für die Spieler sein soll und vor allem nicht sehr hierarchisch sein soll. In dieser Kultur ist es wichtig, ein Vertrauensverhältnis zu schaffen“, sagt Schattorie am Telefon neben dem Trainingsplatz der niederländischen Tageszeitung „De Limburger“. Der gebürtige Swalmer, nahe der deutschen Grenze, hat vor einem Monat als technischer Direktor von Al-Ettifaq angefangen. Er erzählt seine Geschichte in unverfälschtem Limburger Dialekt, wird aber gelegentlich von unverständlichen Rufen vom Spielfeld übertönt.

Schattorie übernimmt bei Al-Ettifaq bereits zum wiederholten Mal ein Amt, in der zurückliegenden Saison wurde er Siebter in der saudischen Profiliga. Im Jahr 2002 ging der ehemalige VVV-Jugendtrainer als Assistent von Jan Versleijen in den Nahen Osten. „Ich habe eine arabische Frau. Es liegt an ihr, dass ich hier geblieben bin.“

In über zwei Jahrzehnten hat sich viel verändert, stellt Schattorie fest. Während Saudi-Arabien zu Beginn dieses Jahrhunderts vor allem für Abenteurer attraktiv war, wird heute ein Prominenter nach dem anderen mit einem hohen Geldbetrag gelockt, um der Liga Auftrieb zu geben. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Roberto Firmino – sie alle erliegen den Verlockungen der Petrodollars, die Jahresgehälter übersteigen manchmal 100 Millionen Euro.

„Im Vergleich zu meiner ersten Zeit hat sich viel verändert. Es ist nicht mehr vergleichbar. Die Liga hat sich weiterentwickelt, ist viel professioneller geworden und es spielen mehr Ausländer. Es ist jetzt ein Hype, das merkt man. Ich versuche aber, mich davon so weit wie möglich abzuschirmen. So hohe Beträge, das ist Wahnsinn.“

„Als ich in Indien gearbeitet habe, war dort eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. Es wurden große Namen geholt: Anelka, Pires, Del Piero. Sie waren Mitte dreißig, immer verletzt und haben kaum gespielt. Sie wurden nur aufgrund ihres Namens geholt. Das ist auch in Saudi-Arabien manchmal noch der Fall.“

Wenige Stunden nach dem Interview ist ein Gespräch mit einem 34-jährigen Stürmer angesetzt. Ein großer Name, wie Schattorie meint. „Ich möchte seine Beweggründe herausfinden. Warum will er hier herkommen? Es gibt Spieler, die Geld wittern, aber die brauche ich nicht. Er muss hungrig sein. Es gibt auch einen Ausschuss der Liga, der sich mit Transfers befasst, um zu sehen, ob jemand einen Mehrwert für die Liga darstellt. Sie wollen den Fußball wirklich aufwerten.“

Abhängig von der Platzierung in der Tabelle erhalten die Vereine zusätzlich zu ihrem eigenen Budget weitere Gelder von der Regierung und dem Fußballverband. Je niedriger der Platz in der Endtabelle ist, desto höher ist der Beitrag. Zu den Beträgen will Schattorie nichts sagen. „Sie sind mehr als anständig, aber nicht so wie in der Premier League. Ich mache mir auch keine allzu großen Gedanken darüber. Ich kenne die Möglichkeiten, aber ich überlasse das Verhandeln dem Präsidenten des Vereins.“

Das zusätzliche Geld der Regierung soll in ausländische Spieler investiert werden. Als technischer Direktor sucht Schattorie selbst nach Neuzugängen, erstellt aber auch Profile, auf deren Grundlage ein Vereinsausschuss Spieler empfiehlt. Auf diese Weise kam auch Trainer Steven Gerrard auf das Radar von Al-Ettifaq. „Uns wurde eine Liste mit drei Namen vorgelegt. Bekannte Trainer. Wir haben mit allen drei gesprochen und Gerrard hatte die beste Präsentation. Er ist sehr bescheiden, realistisch und läuft nicht mit erhobener Nase herum. Man spricht über Fußball, aber auch darüber, wie er das Leben in Saudi-Arabien sieht“, sagt Schattorie.

„Es ist nicht so, dass wir verpflichtet sind, jemanden unter Vertrag zu nehmen, der vom Komitee nominiert wird. Wir haben ein großes Mitspracherecht. Nein heißt nein. Hauptsache, man hat sich informiert. Sie schauen hauptsächlich nach. Wenn ein Spieler viele Verletzungen hatte, weisen sie auf so etwas hin. Es könnte sein, dass sie auf etwas hinweisen, das wir übersehen haben.“

Schattorie bezeichnet die Kritik an den Menschenrechten im Lande als weitgehend unsinnig. Das stört ihn. „Vieles wird aufgebauscht. Dass Frauen unterdrückt werden, wird zum Beispiel stark übertrieben. In der Gegend, in der ich mich aufhalte, ist das natürlich sehr offen. Aber viele Leute waren noch nie hier und haben trotzdem eine Meinung, die meiner Meinung nach zu einfach ist. Ich lebe seit 20 Jahren in dieser Region, es gibt hier mehr Frieden und Sicherheit als in den Niederlanden“.

Er hat gelernt, sich anzupassen: „Es gibt Dinge, die man sowieso nie ändern können wird. Ich bin viel flexibler geworden. Sie haben kein Zeitgefühl. Es hat keinen Sinn, sofort auf sie zuzugehen, wenn sie zu spät kommen. Oder jemandem die Wahrheit zu sagen, wie wir es in den Niederlanden gewohnt sind, das ist nicht möglich. Niemals mit fester Stimme, aus Respekt vor der anderen Person. Letztendlich geht es darum, sich zu verstehen, zu versuchen, den anderen zu verstehen.“