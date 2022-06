Vermisster Gino : Leiche in Geleen gefunden — Handelt es sich um Gino?

Update Kerkrade/ Geleen Die schlimmsten Befürchtungen scheinen sich zu bestätigen: Bei einer groß angelegten Durchsuchung in der Opbraakstraat in Geleen hat die Polizei am Samstagmorgen eine Leiche gefunden.

In Geleen war in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Mann, über den keine näheren Angaben gemacht wurden, in seiner Wohnung festgenommen worden, weil er verdächtigt wird, an dem Verschwinden beteiligt zu sein. Die Polizei gab nicht an, wo genau in Geleen die Verhaftung stattgefunden hat. In der Opbraakstraat in Geleen findet zurzeit eine große polizeiliche Untersuchung statt. Eine Polizeisprecherin bestätigt gegenüber der Tageszeitung „De Limburger“, dass der leblose Körper an dieser Stelle gefunden wurde. Für die Ermittlungen wurde ein weißes Zelt aufgestellt. Forensische Ermittler in weißen Anzügen sind am Tatort. In dem Gebiet wurden mehrere Straßen gesperrt.