Rundwanderung in Landgraaf : Tour mit Wasser und Kunst

Auch Kunst ist bei unserer Wanderung zu bewundern: Etwa diese beeindruckende Bulldogge. Foto: Petra Vanderheiden Berndt

Landgraaf Viel Schatten, Wasser und Grün bietet unsere Rundwanderung im niederländischen Landgraaf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Vanderheiden Berndt​

Unsere abwechslungsreiche und gemächliche Wanderung im niederländischen Landgraaf ist perfekt für heiße Tage. Ein großer Teil der Rundtour verläuft durch schattige Buchenwälder und entlang eines Baches. Zudem gibt es zahlreiche Picknickgelegenheiten. Wer es etwas anstrengender mag, kann den Wilhelminaberg erklimmen.

Am Startpunkt in Landgraaf (siehe Infobox) verlassen Sie den Parkplatz und laufen zum Haupteingang der Skihalle Snowworld. Mit Blick auf den Eingang gehen Sie nach rechts und biegen am Vakschoolweg links ab. Damit wandern Sie parallel zu einer ehemaligen Eisenbahnlinie. (Achtung! Der Fußweg verläuft rechts von den Gleisen).

Nach etwa 450 Metern (kurz hinter einem Fußballtor zu Ihrer Rechten) biegen Sie links in einen schmalen, mit roten Klinkern gepflasterten Weg ab, der an einem Parkplatz entlang verläuft. Linker Hand befindet sich eine Gedächtniskapelle für Minenopfer. Davor stehen zwei Steinplatten mit den Namen aller Minenarbeiter, die zwischen 1852 und 1970 bei der Ausübung ihrer Arbeit in den südlimburgischen Bergwerken ums Leben kamen. Sie biegen rechts ab, und bei der Abzweigung mit dem Infoschild zur Gedächtniskapelle geht es nach links weiter. Zu Ihrer Linken erblicken Sie den Eingang zu einer Lehrmine, weiter oben die ehemalige Fachschule der Staatsmine Wilhelmina.

Durch lichten Buchenwald

Sie folgen der Rechtskurve, wenden sich an dem Gatter des Pferdehofes (Schild „Gulpener Bier“) nach links und wandern nun an dem Gelände des Pferdehofes entlang, bis Sie an ein hölzernes Geländer kommen. An der Y-Gabelung halten Sie sich rechts und gehen 100 Meter weiter einen breiten Treppenpfad rechts abwärts, bis Sie einen Asphaltweg erreichen, wo Sie rechts auf den Wander- und Radweg abbiegen (rot/grün).

An der Abzweigung mit Hinweisschildern wenden Sie sich nach links in Richtung Winseler Hof. Unmittelbar darauf laufen Sie auf eine Bank und einen schmalen Betonpfahl zu und halten sich hier rechts (rot). Aufgepasst! Einige Meter, bevor Sie einen Asphaltweg beim Winseler Hof erreichen, biegen Sie rechts ab und laufen einen Weg entlang einer weitläufigen Wiese. Der Grasweg beschreibt eine Linkskurve und endet beim Winseler Hof.

Hier überqueren Sie den Asphaltweg (mit Blick auf Wintergarten und den dahinterliegenden Weingarten) und laufen rechts einen schmalen Weg hoch. Mit Erreichen eines breiteren Asphaltweges wandern Sie weiter aufwärts. Oben angekommen, bei zwei Findlingen, geht es nach links weiter.

Länge: Rund acht (oder sieben) Kilometer Start: Snowworld, Witte Wereld 1 in Landgraaf. Länge: rund acht Kilometer (rund sieben Kilometer ohne den Aufstieg zum Wilhelminaberg). Anfahrt: Sie fahren auf die Autobahn A4 in Richtung Maastricht/Heerlen. Dann nehmen Sie die Ausfahrt 7 in Richtung Landgraaf. Sie ignorieren die erste und die zweite Ausfahrt Richtung Landgraaf, folgen der N281 für 3,3 Kilometer und nehmen die Ausfahrt Crematorium Heerlen. (Rechts liegt der Baumarkt Hornbach). Am Kreisverkehr (KV) biegen Sie ab in Richtung Landgraaf. Am KV Roda JC halten Sie sich geradeaus, auch am nächsten KV. Am folgenden KV biegen Sie rechts ab. (Park Gravenrode/Landgraaf Zuid). Nach 600 Metern folgt ein letzter KV, an dem Sie rechts abbiegen (Witte Wereld). Sie folgen der Straße rechts der 508 Stufen, die zum Wilhelminaberg hochführen, und finden auf der rechten Seite einen Parkplatz. Dieser ist kostenpflichtig (6 Euro/Tag). Sie können die Wanderung auch von einem kostenlosen Wanderparkplatz beim Winselerhof (gegenüber Tunnelweg 90 A) beginnen. In dem Fall startet die Wanderung Ecke Tunnelweg/Rouenhof bei Punkt ***.

*** Hier sehen Sie ein Schild (Gravenrode/Winseler Hof) und blicken nach links auf den Weingarten des Winseler Hofs. Etwas weiter weist Sie ein Schild darauf hin, dass Sie auf einer Straße namens „Rouenhof“ wandern. Aufgepasst! Links gibt es einen kleinen Parkplatz für maximal drei Autos. Rechts entdecken Sie ein Schild „Fietspad“ bei einem Findling. Hier biegen Sie links ab in einen schmalen Waldweg und halten sich geradeaus. An der Y-Gabelung mit grün-roter Markierung gehen Sie links abwärts und halten sich dann rechts, bis Sie einen Fischteich erreichen. Die kleine Brücke, die links über den Strijthagerbach führt, benutzen Sie nicht. Sie drehen dem Weiher den Rücken zu und folgen damit dem Schild „Strijthagen“ (rote Markierung).

Ihr Wanderweg führt nun einen längeren Abschnitt durch einen lichten Buchenwald. Zwischen den imposanten Buchen entdecken Sie immer wieder Tierfiguren aus Cortenstahl, etwa eine Eule, ein Reh, einen Dachs oder einen Fuchs. Seitenpfade werden ignoriert. Sie laufen über eine Kreuzung mit Waldwegen hinweg.

Lauschiges Plätzchen für Wanderer und Angler: Am Schloss Strijthagen. Foto: Petra Vanderheiden Berndt

Geraume Zeit später macht der Waldweg eine Rechtskurve, der Sie folgen. Damit verlassen Sie die grün-rote Markierung und wandern leicht aufwärts. Die Abzweigung bei einem Pfahl mit violetter Markierung beachten Sie nicht. Unmittelbar darauf folgen Sie bei einer Bank dem unauffälligen, schmalen Pfad durchs Gebüsch geradeaus. An der T-Kreuzung fünf Meter weiter geht es nach links, an der nächsten Kreuzung weiter geradeaus (grün). Bevor Sie den Asphaltweg weiter unten erreichen, gehen Sie bei einem Abfalleimer rechts den Weg hinunter. Auch er bringt Sie auf den Asphaltweg.

Achtung: Sie wenden sich nach rechts und verlassen die Straße gleich wieder nach links. Der schmale Waldweg beschreibt nach wenigen Metern eine Rechtskurve, der Sie bergauf folgen. An der T-Kreuzung geht es nach links einen sich durch den Wald schlängelnden Weg weiter. Nach 350 Metern halten Sie sich an der Y-Gabelung links und laufen entlang einer Pferdekoppel abwärts. Nachdem Sie zwei Sitzbänke passiert haben, halten Sie sich rechts. (Das Gebäude zu Ihrer Linken ist das Backhaus von Schloss Strijthagen. Die Backhäuser standen früher wegen der Brandgefahr weitab von den Hauptgebäuden). Sie wandern entlang der Koppel aufwärts.

Bei der Sitzbank oben passieren Sie einen hölzernen Durchgang. Bleiben Sie geradeaus und laufen Sie auf den Asphaltweg zu. Achtung! Kurz vor Erreichen des befestigten Weges biegen Sie links ab in einen schmalen Weg, der parallel zum Asphaltweg/Radweg verläuft. Der Eingang ist manchmal ziemlich zugewachsen und leicht zu übersehen.

Der durch überhängende Sträucher beschattete Weg verläuft entlang einer Wiese, die Sie nach links umrunden. Am Ende der Wiese halten Sie sich geradeaus und beachten die Abzweigung nach rechts nicht. An der Kreuzung folgen Sie weiter geradeaus der roten Markierung. Von einer Bank kann man die grasenden Pferde beobachten. Am Querweg mit Bank und dicker Buche halten Sie sich rechts. Sie folgen der breiten Linkskurve, nutzen also nicht den Weg, der rechts in Richtung einiger Häuser führt. Es folgt wieder eine längere, märchenhaft anmutende Passage unter mächtigen Buchen. Rechts unten mäandert der Strijthagerbach. Das Blätterdach der Buchen spendet Schatten und Ruhe, so dass man sich besonders an heißen Sommertagen auf den Bänken entlang des Weges mit Blick auf den Bach herrlich entspannen kann. An einigen Stellen findet sich auch zur Abkühlung ein Weg ans Wasser. Einen Treppenpfad nach rechts, der zu einer Brücke führt, beachten Sie nicht.

Am Querweg geht es nach rechts (rot) und anschließend durch ein Drehtor. Sie erreichen eine steinerne Brücke, die Sie nach rechts überqueren. Gleich darauf biegen Sie links ab (rot/blau). Ein schmaler Pfad führt über eine kleine Brücke zu einem malerischen Pausenplatz unmittelbar neben dem Mühlrad. Das Rad dreht sich zwar nicht mehr, aber das Wasser fließt aus zwei Metern Höhe seitlich daran vorbei, und es entsteht die perfekte Geräuschkulisse, um den Alltag hinter sich zu lassen. Mit einer Rechtskurve folgen Sie der rot-blauen Markierung. Ein Treppenpfad führt aufwärts, und Sie stehen unvermittelt vor einem riesigen See. Eine friedliche Szene mit Anglern, die geduldig und regungslos am Ufer sitzen und auf den nächsten Anbiss warten. Sie umrunden den See nach rechts. Beim ehemaligen Kutscherhaus sind einige Kunstwerke zu bewundern. Sie folgen weiter dem Weg um den See herum. Hinter der Hecke zu Ihrer Rechten liegt Schloss Strijthagen. Bei dem Kunstwerk mit den sechs Menschen (der Blinde, der die Blinden führt) gehen Sie rechts und verlassen das Gelände durch ein hölzernes Tor.

Malerischer Pausenplatz an der Wassermühle Strijthagen. Foto: Petra Vanderheiden Berndt

Anmerkung: Umrunden Sie auch die Weiher dahinter. Häufig sieht man dort Eisvögel. Es sind auch weitere Kunstwerke zu bewundern. Besonders beeindruckend: eine überlebensgroße Bulldogge.

Nachdem Sie den Schlosspark verlassen haben, folgen Sie dem asphaltierten Radweg nach links (rot/grün). An der Abzweigung mit einer Bank und dem Wegkreuz folgen Sie rechts dem Overstehofweg in Richtung Overste Hof und Wilhelminaberg. Rechts sehen Sie hinter den Büschen die Gehege des Themenparks Mondo Verde, der ebenfalls einen Besuch wert ist (www.mondo­verde.nl). Aufgepasst: Etwa 150 Meter hinter einem Holzgeländer verlassen Sie die Straße nach links. Zwei Pfähle mit roter und grüner Markierung finden Sie hier auch. Sie erreichen einen Weiher und biegen rechts ab, um zwischen dichten Hartriegelhecken bis zu einem Drehkreuz zu wandern. Es entlässt Sie auf den Parkplatz des Overste Hofs. Sie wenden sich nach rechts, verlassen den Parkplatz und folgen gegenüber einem schmalen, mit Sackgassenschild versehenen Weg.

Und jetzt noch hoch auf den Berg?

Keine 30 Meter weiter biegen Sie links ab und laufen damit auf einem befestigten schmalen Pfad parallel zum Overstehofweg. Wo Ihr Wanderpfad wieder nach links auf den Overstehofweg führt (auf Höhe des Overs­te Hofs), gehen Sie rechts (etwas erhöht) über den von den Wanderern vorgegebenen Grasweg. Bei einer Sitzbank laufen Sie weiter geradeaus am Zaun des Pinkpop-Geländes vorbei. Auch dieser Weg endet am Overstehofweg, den Sie überqueren. Gegenüber folgen Sie dem dritten Weg nach rechts (links von Ihnen sehen Sie einen rostigen Frauenkopf, das Logo des Pinkpop-Festivals).

Nach 30 Metern biegen Sie rechts auf einen Asphaltweg ab. Bei dem bunten Boot und dem „Relaxsessel“ halten Sie sich rechts und kommen am Fuße der Stufen aus, die hoch zum Wilhelminaberg führen. Anmerkung: Jetzt besteht die Gelegenheit, den Berg über die 508 Stufen zu erklimmen. Ohne den schweißtreibenden Aufstieg halten Sie sich rechts und biegen an der gepflasterten Straße (Overstehofweg) links ab. Den Verkehrsweg (Witte Wereld) queren Sie mit Hilfe des Zebrastreifens. Sie blicken auf eine Treppe und nutzen den Weg rechts davon, welcher an dem alten Bergwerksrad der Staatsmine Wilhelmina entlangführt und dann eine Linkskurve beschreibt.

Wer es doch etwas schweißtreibender mag, der kann die 508 Stufen des Wilhelminabergs in Angriff nehmen. Nur schauen ist aber auch eindrucksvoll. Foto: Petra Vanderheiden Berndt