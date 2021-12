Niederlande : Königsmutter Beatrix positiv auf Corona getestet

Den Haag Nach der Rückkher von der niederländischen Karibikinsel Curaçao fällt ein Test positiv aus. 83-Jährige in häuslicher Isolation.

Die Mutter des niederländischen Königs, Prinzessin Beatrix, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 83-Jährige habe sich wegen leichter Erkältungsbeschwerden testen lassen, teilte das Königshaus in Den Haag am Samstagabend mit.

Sie habe sich in häusliche Isolation begeben und halte sich an die Regeln für positiv getestete Menschen. Personen, die mit Prinzessin Beatrix in engem Kontakt gewesen seien, würden informiert.