Brennende Boeing über der Region : Keine Schuldigen für Trümmerregen in Meerssen

Maastricht Im Februar stürzten bei Maastricht Flugzeugteile einer brennenden Boeing 747 vom Himmel herab. Die Luftfahrtpolizei stellte in einer Untersuchung nun fest, dass der Vorfall nicht auf grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sei.

Bis die Boeing 747-400 in Lüttich notlanden konnte, verlor die Maschine besonders viele Turbinenteile über der Stadt Meerssen, nahe dem Flughafen. Weitere Trümmer wurden später auch in Maastricht gefunden. Zwei Menschen wurden durch die die herabfallenden Flugzeugteile verletzt: Eine ältere Frau wurde von einem Trümmer am Kopf getroffen und musste kurzzeitig in einem Krankenhaus behandel werden und ein kleines Kind zog sich Verbrennungen zu, als es ein Teil vom Boden aufheben wollte.