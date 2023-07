Niedriger Preis mit Haken : Kasteel Oost in Valkenburg ist für weniger als eine Million zu haben

Für 2,5 Millionen Euro : Wer schlägt beim Traumschloss in Belgisch-Limburg zu? 2,5 Millionen Euro. Für diesen Betrag ist das Schloss Wijer in Nieuwerkerken zu haben. Es ist bereits das sechste Schloss in Limburg, das in den vergangenen Monaten auf den Markt gekommen ist.