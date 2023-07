Niederlande vor Neuanfang : Justizministerin Yeşilgöz will Rutte nachfolgen – wer ist die Senkrechtstarterin?

Dilan Yesilgöz, Ministerin für Sicherheit und Justiz, will Nachfolgerin von Langzeit-Premier Mark Rutte werden. Foto: dpa/Robin Utrecht

Den Haag Nach dem Rücktritt von Langzeit-Premier Mark Rutte hat sich Justizministerin Dilan Yeşilgöz ins Rennen für die Nachfolge gebracht. Sie will die erste Frau im höchsten politischen Amt des Landes werden. Wer ist die Frau mit türkisch-kurdischen Wurzeln, die mit acht Jahren ins Land kam?

In den Niederlanden steigt Justizministerin Dilan Yeşilgöz in das Rennen um die Nachfolge von Ministerpräsident Mark Rutte ein, der nach dem Bruch der Regierung seinen Rückzug aus der Politik angekündigt hat. „Ich bin bereit, unser Land noch stärker und widerstandsfähiger zu machen. Sicherer, wohlhabender und bereit für die Zukunft“, sagte die 46-Jährige am Mittwoch der Zeitung „De Telegraaf“. Bei der anstehenden Neuwahl wolle sie für die rechtsliberale VVD kandidieren, die seit 2010 stärkste Kraft im Parlament ist und mit Rutte den Ministerpräsidenten gestellt hat.

Im Laufe der Woche werde der Parteivorstand wahrscheinlich die Entscheidung treffen, Yeşilgöz als bevorzugte Kandidatin vorzuschlagen, schrieb „De Telegraaf“. Die Ministerin gilt als Jungstar innerhalb der VVD. Nach vier Jahren im Parlament wurde sie 2021 Staatssekretärin für Klima und 2022 dann Justizministerin. Sie leitete die monatelangen Verhandlungen über die Reform der Migrationspolitik, nach deren Scheitern am vergangenen Freitag die Regierung zerbrach. Neuwahlen gibt es wahrscheinlich im November.

Die 46-Jährige steht für eine klare Abgrenzung der VVD von den Parteien am rechten Rand, vor allem von der PVV von Populist Geert Wilders, der am Montag mehrfach forderte, die Isolation seiner Partei zu beenden. Der Islamkritiker hofft auf eine Regierungsbeteiligung, vor dem Fall der Regierung lag die PVV mit 9,1 Prozent auf dem dritten Rang der Umfragen. Die VVD – noch mit Rutte – führte mit 16,8 Prozent das Ranking an, dahinter kam die Bauern-Bürger-Bewegung, die bei den vergangenen Provinzwahlen einen Erdrutschsieg forderte. Wilders hofft, die beiden großen Parteien gegeneinander ausspielen zu können, könnte aber auf die für ihn schwierigste Gegenkandidatin treffen.

„Ich kenne sie als scharfe Politikerin, intelligent, mediengewandt, aber auch als jemand, der seine Herkunft nie verleugnen wird und deshalb etwas Volkstümliches hat“, sagt Journalist Eric Vrijsen über Yeşilgöz, der ihre Karriere seit Jahren begleitet. Von Wilders – oder BBB-Chefin Caroline van der Plas – würde sie sich nicht an der Nase herumführen lassen, ist er sich sicher.

Yesilgöz wurde 1977 in der türkischen Hauptstadt Ankara geboren und ist kurdischer Herkunft. Als sie acht Jahre alt war, kam sie in die Niederlande. Denn ihre hochgebildeten Eltern – ihr Vater als Kurde, ihre Mutter als Türkin – kämpften für die Gleichberechtigung von Kurden, von Frauen und auch Homosexuellen. Als das Militär putscht, müssen sie flüchten, zu groß die Furcht vor Repressalien.

Yeşilgöz lebte mit ihrer Familie nahe Amsterdam, später studierte sie Kultur, Organisation und Management in der liberalen Metropole, in der sie auch ihre politische Karriere bei Parteien des linken Spektrums startete, ehe sie zur VVD wechselte. Dort wurde sie 2014 erst Ratsmitglied in der größten Stadt des Landes – dann startete ihre Karriere durch.

Ihr Zuhause ist jedoch nicht nur in den Metropolen Amsterdam und Den Haag, sondern auch ganz nahe unserer Region: Rund 20 Kilometer Luftlinie von Heinsberg entfernt, im kleinen Maas-Örtchen Thorn, hat sie mit ihrem Mann einen Zweitwohnsitz.

Das Land hatte bislang noch keine Frau als Regierungschefin und auch keinen Politiker mit Migrationshintergrund an der Spitze der Regierung. Das will sie ändern. Sie will zeigen, dass man sich mit harter Arbeit „nach oben“ kämpfen kann. Linke Parteien greift sie an, weil sie Migranten ihrer Ansicht nach nur in einer „Opferrolle“ darstellen. Sie kämpft hart gegen Rassismus, unterstützte aber auch den verschärften Asylkurs von Rutte, der zum Sturz der Regierung führte.

„Ein Pitbull mit Einfühlungsvermögen“, das schrieb die populäre Zeitung „De Volkskrant“ einst über sie. Sie legte sich mit Farid Azarkan von der Einwandererpartei Denk an und wies erst kürzlich Bildungsminister Dennis Wiersma (VVD) zurecht, als dieser nicht dem Protest ihrer Partei gegen Aussagen des Rechtspopulisten Thierry Baudet folgte. Nach einer kurzen Unterredung folgte Wiersma Yeşilgöz aus dem Raum. Ein klares Zeichen der Rangordnung in der traditionsreichen Partei.

Entsprechend wenig Angriffsfläche bietet sie der rechten Front des Landes, die eigentlich gehofft hatte, mit Rutte nach der Wahl gemeinsame Sachen machen zu können. Umso schwieriger könnte es jedoch auch für sie werden, passende Koalitionspartner zu finden. Doch auch bei ihrer Amtsübernahme 2022 prognostizierten viele politische Beobachter, dass das Amt der Justizministerin zu groß sei für Yeşilgöz, die keinen entsprechenden beruflichen Hintergrund hatte wie viele ihrer Vorgänger.

Doch trotzdem meisterte sie die Herausforderungen, die mitten im Corona-Lockdown für ihr Amt und die Regierung nicht einfach waren. Zudem setzte sie sich für einen verstärkten Kampf gegen die Drogenmafia ein – ohne sich etwa vom Mord am bekannten Journalisten Peter de Vries einschüchtern zu lassen. Das sorgt für Bonuspunkte im Volk, auch bei jenen, die üblicherweise nicht im VVD-Lager zu finden sind.