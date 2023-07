Besondere Bar im Grenzland : Junger Sittarder will „mit dem besten Getränk aller Zeiten“ die Menschen erobern

Sittard Jeroen van Dorp will in Sittard eine Bar der besonderen Art eröffnen. Er verspricht ein eigenes Bier und ungewöhnliche Cocktails – die sogar beim Bestellen schon eine große Portion Mut erfordern.

Van Dorp wollte ursprünglich studieren, entschied aber („Schwierig, weil ich meine Eltern nicht enttäuschen wollte.“), dass seine Zukunft im Gastgewerbe lag. Dank seiner Erfahrungen, die er im „The Duchess“ und im „Vief Heringe“ in Sittard, bei „Mr. Sammi“ in Roermond und in einer Cocktailbar in Den Bosch gesammelt hat, kennt er sich mit Bieren, Weinen und vor allem Cocktails bestens aus. Ein paar Fernreisen auf eigene Faust haben ihr Übriges beigetragen.