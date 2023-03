Große Reise des 15-Jährigen : Jing kann kaum sehen – und will trotzdem über den Atlantik segeln

Roermond Der 15-jährige Jing van de Rotten aus Roermond ist sehbehindert. Das hält ihn nicht davon ab, seinen großen Traum zu verfolgen. Eine Segelreise über den Atlantik, sechs Monate lang.

Von Rob van Deurzen

Derzeit besucht Jing van de Rotten noch das ROER College Schöndeln in seinem Heimatort. Doch wenn es nach dem Schüler geht, wird er in wenigen Monaten das vertraute Schulgebäude gegen die Thalassa, ein imposantes, 47 Meter langes Schiff, eintauschen. Um sechs Monate lang – von den Herbst- bis zu den Maiferien – unter der Flagge von „School at Sea“ den Atlantik zu befahren.

Eine Reise über 12.000 Seemeilen, zu idyllischen Zielen wie den Kanarischen Inseln, Curaçao, Panama und den Azoren. Gemeinsam mit 35 anderen Jugendlichen, fünf Lehrern und einer siebenköpfigen Crew segeln, lernen, planen und organisieren, Vertrauen in sich selbst und in andere aufbauen, andere Länder und Kulturen kennenlernen, zusammenarbeiten und Verantwortung übernehmen. „Und nicht zuletzt eine unvergessliche Lebenserfahrung machen“, sagt Jing. „Man entwickelt Eigenschaften, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hat“, habe man ihm versprochen.

Seit er acht Jahre alt ist, hat sich Jing dem Segeln und dem Wasser verschrieben. Jeden Samstag ist er auf dem Gelände der Wassersportschule Beatrix in Roermonds Hatenboer anzutreffen. Dort hat er bereits die nötige Erfahrung gesammelt, die ihm bei dem großen Abenteuer, auf das er sich so sehr freut, von Nutzen sein wird. Obwohl die Aufgaben an Bord der Thalassa bald sehr viel umfangreicher sein werden, weiß der Roermonder. „Wir müssen zum Beispiel auch Wache schieben und für uns selbst kochen. Und natürlich unsere Schularbeiten machen.“

Jing wurde mit Albinismus geboren und sieht daher nur zwischen fünf und acht Prozent. Das hält den 15-Jährigen aus Roermond aber nicht davon ab, seinen großen Traum zu verfolgen. „Vor dem Boarding muss sich jeder ein persönliches Entwicklungsziel setzen“, erklärt Jing. „Das kann zum Beispiel sein, dass man lernen will, besser zu kommunizieren, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln oder seine Meinung offener zu vertreten.“ Vielleicht ist es gerade seine Sehbehinderung, die ihm einen zusätzlichen Anreiz gibt, räumt er ein. Zeigen, was er kann. So ist er im Leben: Herausforderungen sind dazu da, um bewältigt zu werden.

Seine Eltern unterstützen ihn dabei voll und ganz. Inzwischen ist es ihm auch gelungen, seinen Mentor am ROER College und die Organisation hinter der sechsmonatigen Seereise davon zu überzeugen, dass er bereit und in der Lage ist, sich dem Abenteuer zu stellen. „Ich habe kein Problem damit, auf einen 15-Meter-Mast zu klettern, wenn es sein muss“, lacht Jing.

Alles schön und gut. Doch um im Oktober überhaupt an Bord der Thalassa gehen zu dürfen, muss Jing rund 25.000 Euro hinlegen. Eine stolze Summe. Inzwischen hat er bereits mehrere Informationstreffen von „School at Sea“ besucht und mit anderen interessierten Schülern am Einführungswochenende teilgenommen.

Auch das Fundraising-Programm hat er verfolgt. Die Tipps, die er dort erhalten hat, sollen ihm helfen, die erforderliche Summe aufzubringen. Jing ist fest davon überzeugt, dass er es schaffen wird. Er selbst hat bereits eine Gofundme-Seite eingerichtet, Unternehmen, Stiftungen und Fonds angeschrieben und sammelt zum Beispiel Alteisen.