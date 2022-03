NRW-Check : Ist der Krieg das Hauptthema in NRW? Antworten heute, 16 Uhr.

Verzweifelte Menschen sind auf der Flucht aus der Ukraine. Wie groß ist die Bereitschaft, sie aufzunehmen? Auch das wird im NRW-Check abgefragt. Foto: dpa/Ml1

Aachen Was beschäftigt die Menschen in NRW? Haben Sie Angst davor, dass der Krieg in der Ukraine auch Deutschland erreichen kann? Sollte der Ausstieg aus der Atom- und Kohleenergie überdacht werden? Die Ergebnisse des dritten NRW-Checks liegen heute Nachmittag vor.