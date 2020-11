Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Bahnverbindung geplant : Intercity von Aachen nach Den Haag könnte 2025 fahren

Bislang die einzige Direktverbindung zwischen Aachen und Maastricht: Der RE18. Er ist seit knapp zwei Jahren einmal pro Stunde unterwegs. Foto: ZVA/Harald Krömer

Aachen/Maastricht Die Wissenschaftsstädte und die Politik der Kommunen, die entlang der Fahrtstrecke liegen, machen sich stark für eine schnelle Bahnverbindung von Aachen in die Randstad der Niederlande. Am 7. Dezember soll in der Zweiten Kammer in Den Haag die Entscheidung fallen.