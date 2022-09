Laute Forderung der Grenzregion : Intercity-Verbindung zwischen Aachen und Eindhoven verzögert sich

Eine lange Liste an Unterstützern aus dem Dreiländereck forderte in einem offenen Brief eine Schnellzugverbindung von Aachen nach Eindhoven (Symbolbild). Foto: Colourbox

Aachen/Den Haag Ein Intercity zwischen Eindhoven und Aachen – das war die Forderung eines offenen Briefs aus der Grenzregion an das niederländische Parlament. Er soll kommen, aber mit Verzögerung.

In einem offenen Brief forderten am Donnerstag unter anderem die Stadt Aachen, die Gemeinde Heerlen, die Parkstad Limburg, die RWTH Aachen , die Limburger Zuyd University, die IHK Aachen und zahlreiche Unternehmen aus der Grenzregion mehr Tempo auf der Schiene.

„Die Region Parkstad-Aachen hat ein anderes Problem als ähnliche Regionen in den Randgebieten der Niederlande. Es geht um die Erschließung eines städtischen Gebiets in einer Region mit sechs Millionen Einwohnern. Der Ballungsraum Aachen-Heerlen mit über 800.000 Einwohnern auf der Achse nach Eindhoven und weiter nach Den Haag und Amsterdam ist entscheidend für Logistik, Digitalisierung, Dienstleistungen und Wissensentwicklung. Und für einen nachhaltigen internationalen Reiseverkehr“, schreiben die Institutionen in dem Brief. Dabei erwähnen sie ausdrücklich auch die über 100.000 Studenten in Aachen, Maastricht und der Region. Diese müssten an das Innovationszentrum in Eindhoven angebunden werden.