Niederlande : Inspektion von brennendem Frachter dauert Tage

Ameland : Erster Lichtblick: Bergungsleute konnten an Bord des Frachters Erste positive Meldungen vom Frachtschiff vor der Küste der Niederlande: Das Feuer schwächt sich ab. Und erstmals konnten Bergungsleute an Bord. Doch keine Entwarnung. Zu viel ist unklar. Sogar die Ladung, denn es sind wohl weitaus mehr E-Autos an Bord.