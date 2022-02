Lockerungen in den Niederlanden : In zehn Tagen sollen fast alle Corona-Regeln fallen

Parlament blockiert : Niederländer feiern trotz Corona-Verboten Partys Tausende Niederländer haben sich in der Nacht zum Sonntag über Corona-Verbote hinweggesetzt und in Nachtclubs und Diskotheken durchgefeiert. Wo das nicht ging, wie in Maastricht, fanden sie eine andere Lösung. Und Trucker blockierten das Parlament in Den Haag.