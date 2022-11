Besonderes Angebot : In dieser Vaalser Kneipe gucken Männer die Fußball-WM unter sich

Albert Schlösser organisiert das Männercafé in Vaals. Foto: Peter Trompetter

Interview Vaals Wie so viele Kneipen, zeigt auch das „’t Vereinshoes“ in Vaals die WM. Doch erlaubt sind hier nur Männer. Warum das so ist, ob auch deutsche Fans kommen dürfen und wie eine Frau auf die Idee dazu kam, erklärt der Organisator im Interview.