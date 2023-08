Solaranlagen : In den Niederlanden läuft der Zähler (noch) rückwärts

Nicht nur Privatleute nutzen die niederländischen Gegebenheiten. Es gründen sich ganze Genossenschaften, die mit den Geldern der Anlagen wirtschaften können. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Laura Ludwig

Amsterdam Der Anteil an Solarstrom im Energiemix ist in den Niederlanden so hoch wie sonst nirgends in der EU. Das liegt an günstigen Gesetzeslagen und Subventionierungen aller Art.

Von Heiner Hautermans​

Wer in Deutschland eine Photovoltaik-Anlage sein Eigen nennt, ärgert sich mitunter schwarz darüber, dass er für einen eventuellen Überschuss nur einen Bruchteil des Preises erhält, den er für eine Kilowattstunde Strom im Winter bezahlen muss. Die Installation von Solarmodulen auf dem eigenen Dach ist in den Niederlanden dagegen wesentlich attraktiver als in Deutschland. Subventionen, Steueranreize, eine einfache Anschaffung und vor allem die vollständige Anrechnung des in das Netz gelieferten Stroms haben dazu geführt, dass das Nachbarland inzwischen den höchsten Anteil an Solarstrom im Energiemix aller EU-Länder hat. Das geht aus einer Untersuchung des Thinktanks Ember hervor.

Im Jahr 2015 hatte das Land gerade mal ein Prozent aus Sonnenenergie erzeugt – im vergangenen Jahr waren es bereits 14 Prozent der Gesamtmenge. Damit liegen die Niederlande weit über dem EU-Durchschnitt (7,3 Prozent). Das absolut größte Erzeugerland war dabei Deutschland, den relativ höchsten Anteil hatte jedoch knapp die Niederlande vor Griechenland, Ungarn und selbst dem sonnenreichen Spanien.

Wie die niederländische NLTimes schreibt, lag das vor allem an einem stark beschleunigten Ausbau im vergangenen Jahr – daran wiederum hatten besonders großen Anteil die Privathaushalte. Die erhöhten ihre Solarstromerzeugung mit kleinen Photovoltaikanlagen auf den Dächern um insgesamt 1,8 Gigawatt – was einem Plus von 38 Prozent verglichen mit dem Vorjahr entspricht. Die Niederlande befinden sich damit auf einem guten Weg, das selbstgesteckte Ziel einer vollständig nachhaltigen Energieerzeugung bis zum Jahr 2030 umzusetzen.

Den größten Anteil daran hat die sogenannte Salderingsregeling: Privathaushalten wird mit dem diesem Net-Metering derzeit nur der Strom in Rechnung gestellt, den sie „netto“ aus dem Netz beziehen. Abgezogen wird der Strom, den sie mit der eigenen Photovoltaikanlage einspeisen. Das bedeutet, dass selbst produzierter Strom denselben Wert hat wie der Strom aus dem Netz, der Zähler läuft quasi rückwärts. Neben den Privathaushalten werden zusätzlich auch gewerbliche Solarproduzenten subventioniert.

Nach Angaben des Branchenverbands Solar Power Europe verfügen die Niederlande heute über durchschnittlich zwei Solarmodule pro Einwohner und eine installierte Leistung von mehr als 1 Kilowatt (KW) pro Person - damit sind sie die größte Solarstromzentrale pro Kopf in Europa. Da fast überall auf der Welt die Flächen für erneuerbare Energien knapp sind, könnten die niederländischen Erfahrungen - u.a. mit der Installation von Solaranlagen auf Parkplätzen, Seen, Schafweiden, Erdbeerfarmen, stillgelegten Kirchen, Bahnhöfen und Flugplätzen - als Vorbild für die Standortwahl weltweit dienen.

Zur Akzeptanz und Verbreitung trägt auch bei, dass sich in fast allen Gemeinden Energiegenossenschaften gegründet haben, die die Erträge in der Region halten. Außerdem werden Solarmodule nicht nur billiger, sondern liefern auch eine immer höhere Leistung pro Quadratmeter. Es sind bereits neue Typen in Planung, die – unterstützt durch ein Forschungsprogramm der Regierung - viel leichter sind und weniger Platz benötigen, so dass sie auch dort installiert werden können, wo das noch nicht möglich ist, wie zum Beispiel auf runden Dächern.

Das führte bis vor kurzer Zeit zu dem überaus kommoden Ergebnis, dass die Kosten für die Anschaffung von Photovoltaik-Anlagen schon nach vier bis sieben Jahren zurückerwirtschaftet waren. Weil durch die hohen Belastungen aber Engpässe im Stromnetz auftreten und Strom häufig zu Zeiten eines Überangebots mit niedrigen Preisen geliefert wird, führte das zu Gegenbewegungen. So wollte die kürzlich zurückgetretene Regierung Rutte die Salderingsregeling stufenweise bis 2031 zurückfahren. Das entsprechende Gesetz ist allerdings noch nicht in Kraft getreten und es ist fraglich, ob eine neue Regierung nach den Neuwahlen im November diese strittige Zielsetzung weiterverfolgt.

Gegenwind kommt neuerdings noch aus einer anderen Richtung. Der erste Energieversorger hat eine Art Strafgebühr von zehn bis 20 Euro pro Monat für Normalverbraucher eingeführt. Die Firma Vandenbron, eine Tochter von Essent/Eon, will damit die Probleme durch die Strapazierung der Stromnetze auffangen. Das Überangebot an Solarstrom zu bestimmten Zeiten führt nämlich zu einem Anstieg der so genannten Ausgleichskosten, also der Kosten, die anfallen, wenn unerwartet viel Energie ins Netz eingespeist wird. Diese Kosten werden von den Energieunternehmen in den Stromtarif (zurzeit auf 0,40 Euro/kWh in NL gedeckelt) eingerechnet, der für alle Kunden gilt. Dies hat zur Folge, dass Kunden ohne Solaranlage die Kunden mit Solaranlage subventionieren.

Möglicherweise werden andere Energieunternehmen diesem Beispiel folgen, was verständlicherweise auf wenig Gegenliebe bei der Vereniging Eigen Huis mit ihren 800.000 Mitgliedern stieß. Zudem senken immer mehr Unternehmen die reguläre Vergütung für die Rückspeisung von Überschussstrom, was die Verbraucher ebenfalls mehrere hundert Euro pro Jahr kosten könnte.

Deshalb stellen sich viele Bürger die Frage, ob sich der Kauf von Solaranlagen überhaupt noch lohnt. Laut der Informationsorganisation Milieu Centraal auf jeden Fall. Die Amortisationszeit wird zwar immer länger, aber sie ist immer noch überschaubar. „Sie liegt jetzt bei etwa acht Jahren und wird bald auf zehn Jahre ansteigen", rechnet Mariken Stolk, Expertin für nachhaltige Energie, gegenüber der Tageszeitung „De Limburger“ vor.

Sie berücksichtigt dabei Faktoren wie den Preis der Solarmodule, den Stromverbrauch und das eventuelle Auslaufen des Net-Metering. „Wir sollten uns auch nicht auf die Amortisationszeit konzentrieren. Solarmodule halten im Durchschnitt 25 Jahre. Man hat also weitere 15 Jahre, in denen sich die Paneele amortisieren. Das ist eine lange Zeit.“ Die Unruhe und die Unsicherheit seien verständlich, sagt Stolk, aber sie sollten die Entwicklung der Niederlande zu mehr Nachhaltigkeit nicht bremsen.

Außerdem gebe es noch andere Möglichkeiten, die Amortisationszeit der Module zu verkürzen. Zum Beispiel, indem man bewusster mit dem erzeugten Strom umgeht. Nämlich dadurch, dass die Waschmaschine, die Klimaanlage, der Geschirrspüler, der Trockner oder der Ofen zu den Zeiten eingeschaltet werden, in denen die Sonne scheint. „Dann müssen Sie weniger Strom in das Netz einspeisen, und die Kosten sind ebenfalls geringer.“ Eine andere Möglichkeit ist der Kauf einer Hausbatterie, in der Strom zwischengelagert werden kann.

Allerdings sind diese noch recht teuer (zwischen 3.000 und 10.000 Euro) und werden in den Niederlanden noch nicht gefördert. Am besten, so schlägt Mariken Stolk vor, speichert man den Strom in der Batterie eines Elektroautos, wenn man eines hat. „Es gibt bereits Autos, die mit einer solchen Batterie Strom zurückliefern können.“