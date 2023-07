Geburtenwelle in Kerkrade : Im Gaiazoo krabbelt zum ersten Mal ein Gänsegeier aus seinem Ei

Kerkrade Im Gaiazoo in Kerkrade ist ein Gänsegeier geboren worden. Es ist das erste Mal, dass ein Jungtier dieser Art im Zoo geschlüpft ist. Auch bei fünf anderen Tierarten wurden Jungtiere geboren, so dass im Zoo eine regelrechte Geburtenwelle stattfand.

Erfreulich ist, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Vogelgrippe in dieser Region aufgehoben worden sind. Das bedeutet, dass die Besucher jetzt wieder ungehindert fotografieren und die Vögel und die Aussicht in der Taiga-Voliere in vollen Zügen genießen können. Seit 2016 verfügt der Zoo von Kerkrade über eine neue Voliere, in der Geier, Mönchsgeier und Gänsegeier fliegen.

Es ist das erste Mal, dass in Kerkrade ein Gänsegeier-Ei geschlüpft ist. Obwohl dieser Vogel zu den häufigsten Geiern in Europa, Nordafrika und Teilen Asiens gehört, geht es der Art in freier Wildbahn nicht so gut. Bedrohungen durch Windkraftanlagen, Hochspannungsleitungen und die Vergiftung von Kadavern machen den Gänsegeier zu einem leichten Opfer, so Vogelpfleger Jack de Mos in einer Pressemitteilung.