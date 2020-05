Leiche im niederländischen Naturschutzgebiet : Identität des Mannes nun geklärt

Herkenbosch Die Identität des toten Mannes, der im Naturschutzgebiet De Meinweg bei Herkenbosch gefunden wurde, ist nun geklärt. Nach Angaben des Newsportals 1limburg handelt es sich um einen 67-Jährigen aus Mönchengladbach.

Der Mann wurde am Sonntag, 3. Mai, in dem Naturschutzgebiet nahe der deutsch-niederländischen Grenze gefunden, in dem zuletzt schwere Brände gewütet hatten. Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen ein. Obwohl es keine Hinweise auf ein Verbrechen gibt, ist die genaue Todesursache immer noch ungeklärt.