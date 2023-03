Niederländische Provinzwahlen : Historischer Wahlsieg der Bauernbewegung auch in Limburg

Caroline van der Plas, Vorsitzende der BBB-Bürgerbewegung, dürfte so schnell aus dem Feiern nicht mehr herauskommen. Ihre Partei fährt einen historischen Sieg ein. Foto: dpa/Peter Dejong

Update Den Haag Die Auszählung nach den Provinzwahlen in den Niederlanden läuft weiter, die Bauernbewegung kommt aus dem Feiern kaum raus. Sieben von zwölf Provinzen haben sie sicher gewonnen, darunter Limburg. Wie kann die Koalition von Premier Rutte weiterregieren?

Die niederländische Koalition hat bei den Provinzwahlen dramatische Verluste erlitten. Großer Gewinner ist dagegen nach den Prognosen des TV-Senders NOS am Donnerstagmittag die neue Bauer-Bürger-Bewegung BBB. Sie profitierte von der Unzufriedenheit der Wähler und wurde auf Anhieb stärkste politische Kraft.

Politiker sprachen von einem politischen Erdbeben. Das Wahlergebnis gefährdet nach Ansicht von Beobachtern die Stabilität der Mitte-Rechts-Koalition von Ministerpräsident Mark Rutte, der seit mehr als zwölf Jahren regiert. Premier Rutte – von der rechts-liberalen Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) – zeigte sich enttäuscht. „Das ist nicht der Sieg, auf den wir gehofft hatten.“

Stand Donnerstagmittag sind sieben von zwölf Provinzen bereits ausgezählt. In Limburg, Zeeland, Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen und Overijssel liegt die BBB vorne, teilweise extrem deutlich. In vier weiteren Provinzen liegt sie in den Prognosen vorne. Lediglich in der Provinz Utrecht werden die Grünlinken auf Platz eins erwartet.

Historische Entwicklung in Limburg

In der Provinz Limburg lag das vorläufige Endergebnis aller 31 Gemeinden gegen 12 Uhr vor. Die BBB siegt mit 18,5 Prozent in historischem Maße. Dahinter folgt die rechtspopulistische PVV des umstrittenen Geert Wilders (12,7 Prozent) mit leichten Verlusten. Dahinter folgen Ruttes VVD (9,5 Prozent), die im Vergleich zu 2019 ebenfalls leicht verliert. Für die historisch wichtigste Partei Limburgs, den Christdemokraten, ist die Wahl schon jetzt ein völliges Desaster. Von 18,6 Prozent stürzen sie nach aktuellem Stand auf 9,2 Prozent und Platz vier ab.

Dahinter folgen mehrere Parteien des linken Lagers. Härter als die Christdemokraten trifft es in Limburg das rechtsoffene Forum für Demokratie von Thierry Baudet. Nach dem deutlichen Erfolg 2019 (14,5 Prozent) liegt seine Partei, die sich ohnehin im Parlament völlig zerstritten hat, nur noch bei 3,4 Prozent in den aktuellen Hochrechnungen.

Die Limburgische BBB-Listenführerin Annetje Schoolmeesters sprach im Vorfeld von möglichen sieben Sitzen im Parlament in Maastricht – und wurde dafür bei einer TV-Debatte belacht. Nun stellt ihre Partei deutlich die größte Fraktion in Maastricht und kann sich ihre Koalitionspartner aussuchen. Voraussichtlich wird sie über zehn Sitze verfügen.

Schmerzhaft ist das für die PVV von Rechtspopulist Geert Wilders. Der hatte sich eine Führungsrolle in Limburg, seiner Herkunftsprovinz, ausgerechnet. Die schien lange ausgemacht – und wird nun an die BBB fallen..Diese ist weniger vorbelastet und könnte sich einer breiteren Masse an Koalitionspartnern bedienen. Von der ebenfalls rechtsgerichteren JA21 – Abspaltung des abgestürzten Forums für Demokratie von Thierry Baudet – bis hin zum linken Parteienspektrum. Sogar die Grünlinken und die Sozialdemokraten schlossen eine Zusammenarbeit mit der BBB in Limburg am Wahlabend laut „De Limburger“ nicht mehr aus, im Gegensatz zu den Linksliberalen der Bewegung D66.

BBB neue stärkste Kraft im Oberhaus

Die rund 13 Millionen Wahlberechtigten konnten nicht nur die Parlamente ihrer 12 Provinzen wählen, sondern auch indirekt über die Zusammenstellung der Ersten Kammer des nationalen Parlaments entscheiden, vergleichbar mit dem deutschen Bundesrat. Hier wurde die BBB nach den Prognosen auf der Grundlage von Wählerbefragungen die stärkste Kraft mit 15 Sitzen. Die vier Koalitionsparteien kommen nach den Prognosen in der Ersten Kammer nur noch auf knapp ein Drittel (rund 30 Prozent) der insgesamt 75 Sitze. Es ist zweifelhaft, ob Ruttes Regierung noch wichtige Gesetze zur Reform der Landwirtschaft, Klimaschutz und Asylpolitik durchsetzen kann. Das vorläufige Endergebnis wird erst im Laufe des Donnerstags erwartet.

Hauptthema bei diesen Wahlen waren die angekündigten drastischen Umweltauflagen für die intensive Landwirtschaft. Dagegen protestieren seit Monaten vor allem Bauern, auch mit Gewalt. Die Bauernproteste wurden zum Symbol einer allgemeinen Unzufriedenheit gegenüber der Regierung Rutte. Die Protestbewegung BBB legte nicht nur in ländlichen Gebieten zu, sondern auch in Städten. Sie trat erstmals bei der Parlamentswahl 2021 an und erzielte damals nur ein Prozent der Stimmen.

Den Provinzen der Niederlande stehen damit spannende und politische Tage bevor. Wir berichten im Laufe des Donnerstags weiter.

(dpa/cheb)