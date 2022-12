Kriminalitätsstudie : Heerlen und Kerkrade – Hauptstädte von Unterwelt und Drogen

Die Provinz Süd-Limburg ist ein Hauptumschlagplatz für Drogen, immer wieder muss die Polizei ausrücken (Archivbild). Foto: dpa

Heerlen/Kerkrade Auf der „Unterwelt-Karte“, einer Studie zur Anfälligkeit für organisierte Kriminalität in den Niederlanden, belegen Heerlen und Kerkrade die unrühmlichen ersten Plätze. Auch andere Kommunen in Süd-Limburg kommen nicht gut weg.

Niederlandeweit ist das Risiko in Heerlen am größten, mit der organisierten Kriminalität konfrontiert zu werden. Ohnehin sind viele Kommunen in der Provinz Süd-Limburg anfällig für Drogen- und Bandenkriminalität. Das geht aus der aktuellen „Unterwelt-Karte“ hervor, die auf einer Studie des Nachrichtensenders „RTL Nieuws“ zur organisierten Kriminalität in den Niederlanden basiert.

In mehreren untersuchten Bereichen landet Heerlen in den Top fünf. Bei den Drogenfällen nimmt die Gemeinde sogar den ersten Platz ein. Von Januar bis Oktober 2022 gab es bereits 131 Fälle von Drogenhandel und 48 Fälle von Waffenhandel. Zudem sind fünf Prozent aller Immobilien in Heerlen im Besitz eines verurteilten Eigentümers, heißt es in der Studie, die auf gesammelten Daten der Polizei basiert.

Die Zustände machen sich auch bei der Jugendkriminalität bemerkbar. Einer von 15 jungen Menschen in Heerlen hat bereits Kontakt mit der Drogenkriminalität gehabt. Zudem hat jeder achte Haushalt der Studie zufolge erhebliche Schulden.

Für den zweiten Platz muss man ebenfalls nicht auf die Großstädte schauen. Rotterdam und Den Haag (Platz 3 und 4) landen nämlich hinter der unweit von Heerlen entfernten Grenzgemeinde Kerkrade. Mit Sittard-Geleen (Platz 7), Brunssum (9) und Roermond (10) landen weitere Gemeinden aus der Provinz Süd-Limburg weit vorne im Ranking, das die insgesamt 342 Kommunen der Niederlande umfasst.

Als wichtiges Transitland für Drogen werden in den Niederlanden Milliarden von Euro im kriminellen Kreislauf ausgegeben, der damit zunehmend die Gesellschaft erfasst. Etwa in Form von Cannabisfarmen, junge Menschen in Geldnot, die für kriminelle Jobs angeworben werden, sowie Geschäften, die nur zur Geldwäsche eröffnet werden, und damit ehrliche Unternehmer aus den Einkaufsstraßen vertreiben. Dies sind Beispiele für die „kriminelle Subversion“, die in der Studie erfasst wird.

Mit der Karte hat die Recherche-Redaktion des Senders erstmals die Anfälligkeit von Kommunen, ihren Einwohnern und Unternehmen für den Einfluss der organisierten Kriminalität untersucht. Gemeinsam mit Kriminologen und Subversionsexperten wurden 20 Indikatoren ausgewählt, die etwas über das Risiko aussagen, wie Leerstand oder Verschuldung.

Provinzgouverneur Emile Römer sagte gegenüber „RTL Nieuws“, er sei sehr besorgt. „Bei 80.000 unbewachten Grenzübergängen ist es sehr einfach, hier Subversion zu organisieren und auch ganz schnell wieder abzureisen, ohne erwischt zu werden“, erklärte er. Der Gouverneur richtet einen dringenden Appell an den Minister. Ihm zufolge gibt es nicht genug Einsatzkräfte, um die Kriminalität zu bekämpfen: „Limburg kann das nicht alleine schaffen"

Auch Heerlens Bürgermeister Roel Wever zeigt sich betroffen, aber wenig überrascht von den Ergebnissen der Studie. „Wir sind hier an der Grenze, die es Kriminellen ermöglicht, hin und her zu gehen. Und wir haben große soziale Probleme, die immer noch die Folge der Minenschließung sind. Die dritte Generation von Arbeitslosen. Dann bekommt man solche Schwierigkeiten.“

Der Kriminologe Henk Ferwerda weist ebenfalls darauf hin, dass es wichtig sei, dass der Kampf gegen kriminelle Untergrabung ganz oben auf der Tagesordnung steht. „Das ist eines der großen Probleme unserer Zeit. Die Drogenkriminalität internationalisiert sich, verschärft sich und geht in Milliardenhöhe. Dieses Geld ergreift unsere Gesellschaft.“

(cheb)