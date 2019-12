Systeme offline : Hacker greifen Universität Maastricht an

Hacker greifen Universität Maastricht an

Maastricht Die Universität Maastricht ist gehackt worden. Derzeit sind alle Systeme offline, teilte ein Sprecher der Uni auf Anfrage mit. „Wir haben die komplette IT abgestellt, bis wir den Virus beseitigt haben.“

Experten arbeiteten derzeit daran, aber auch daran, wie sich die Hochschule künftig vor Hackerangriffen schützen kann. Der Angriff auf das Uni-Netzwerk wurde am Heiligabend entdeckt." Man habe direkt reagiert.

Die Folge: Die Systeme wie die Bibliothek oder das Uni-Mailprogramm können nicht genutzt werden. Derzeit sind ohnehin Weihnachtsferien, weshalb die Auswirkungen nicht so dramatisch seien, erklärte der Sprecher weiter. "Wer hier zwischen den Tagen arbeiten will, kann es aber nicht tun." Die Uni nimmt den regulären Lehrbetrieb wieder am 6. Januar auf. "Bis dahin sollte der Virus beseitigt sein."