Bauprojekt : Großes Interesse an Wohnungen auf dem alten Vaalser Esso-Gelände

Großes Interesse an Wohnungen auf dem alten Vaalser Esso-Gelände

So soll das neue Wohngebäude auf dem früheren Esso-Gelände aussehen. Foto: VanHier Wonen

Vaals Früher ein Schandfleck, heute hochbegehrt: Es gibt bereits eine Warteliste für Mietwohnungen in dem noch zu errichtenden Wohnkomplex auf dem früheren Esso-Gelände in Vaals. Baubeginn ist wohl im nächsten Jahr.

Der Projektentwickler Vanhier Wonen hat am Dienstag zusammen mit der Gemeinde Vaals in einer gut besuchten Sitzung die Baupläne vorgestellt. Auf dem Gelände der inzwischen abgerissenen Esso-Tankstelle und des dazugehörigen Parkplatzes sollen nun zwei Wohnblöcke mit Sozialwohnungen im höheren Segment (rund 800 Euro pro Monat) entstehen. Der Entwurf sieht für das Gebäude an der Maastrichterlaan 16 Wohnungen vor, für den Block dahinter 21.