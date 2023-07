Tausende von Produkten illegal verkauft : Großer Diebstahl bei Action führt zu einem Geschäft in Sittard

Die Ladenkette Action ist Opfer eines schweren Raubüberfalls geworden. Gestohlene Waren wurden angeblich in einem Secondhand-Laden in Sittard verkauft. Foto: dpa/Fabian Strauch

Sittard Die Einzelhandelskette Action ist in großem Stil ausgeraubt worden. Die gestohlenen Waren wurden in einem Secondhand-Laden in Sittard kurz hinter der niederländischen Grenze illegal verkauft.

Von Bas Dingemanse

Am Montag bekam ein Secondhand-Laden in der niederländisch-limburgischen Stadt Sittard unverhofft Besuch von der niederländischen Kriminalpolizei. Dies bestätigte eine Polizeisprecherin gegenüber der Zeitung De Limburger. Es wurde niemand festgenommen. „Action hat bei der Polizei Anzeige erstattet, weil in dem Secondhand-Laden Artikel verkauft wurden, die eigentlich ausschließlich Action-Filialen angeboten werden. In diesem Zusammenhang wurde eine Untersuchung eingeleitet“, erklärte die Polizeisprecherin.

Ob es bereits Verdächtige gibt, will die Polizei zu diesem Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten. Bei den beschlagnahmten Gegenständen handelt es sich um Haushaltsprodukte und Spielzeug. Berichten zufolge wurden erst am Montag etwa 2000 Produkte entwendet. Sowohl die Polizei als auch Action wollen sich zu dieser Zahl nicht äußern.

Berichten zufolge erhielt Action Anfang des Jahres Hinweise darauf, dass Produkte, die ausschließlich in den eigenen Geschäften erhältlich sind, illegal über ein Geschäft in Sittard verkauft werden. Die Waren wurden zudem unter dem regulären Einzelhandelspreis der Kette verkauft.

Mitarbeiter des Schnäppchengiganten besuchten das Geschäft mehrmals heimlich und stießen dabei immer wieder auf neue Aktionssortimente. Im April dieses Jahres zeigte die Einzelhandelskette den Fall schließlich bei der Polizei an. Ein Ermittlungserfolg blieb jedoch aus. Daraufhin wurden die niederländisch-limburgischen Privatdetektive John Vullers und Maarten Tempelman hinzugezogen.

Am 1. Juni fanden die Detektive auf einem Wohnwagenpark in Urmond einen Lastwagen mit einem Action-Anhänger. Fünf Tage später wurde der Anhänger bei einer Kontrolle dort erneut gesichtet, und bei einer dritten Kontrolle wurde dann auch ein Lieferwagen des Secondhand-Ladens aus Sittard auf dem Gelände gesichtet.

Der Fahrer des Lastwagens arbeitete für ein Transportunternehmen, das unter anderem Lieferungen für Action-Filialen abwickelt. Dieser Fahrer war auch für die Belieferung von Filialen im In- und Ausland zuständig. Privatdetektive sahen den Action-Anhänger, der auf dem Lager in Urmond geparkt war. Wenig später kam der Inhaber des Secondhand-Ladens in Sittard mit seinem Fahrzeug an und fuhr wenig später wieder ab. Zurück in seinem Geschäft angekommen, stellte er die Action-Produkte in seinem Laden aus.

Nach Angaben des niederländischen Privatdetektivs Vullers ist der betreffende Lkw-Fahrer inzwischen von seinem Arbeitgeber entlassen worden. Laut Vullers ist dies nun ein Fall für die Polizei. Eine Polizeisprecherin wollte nicht sagen, ob es bereits Ermittlungen gegen den Lkw-Fahrer oder auch gegen den Besitzer des Secondhand-Ladens in Sittard gibt. Francoise Landerloo, die Anwältin der Ladenbesitzerin, äußert, dass man nichts von der Polizei gehört habe.