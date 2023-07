Tourismus : Gesucht: Das schönste Ausflugsziel in Limburg

Heerlen In Limburg wird das schönste Ausflugsziel gesucht, sieben Attraktionen aus Parkstad sind im Rennen. Der Gaiazoo ist derweil erneut für einen nationalen Preis nominiert.

Der Königlich Niederländische Fremdenverkehrsverband (ANWB) sucht nach den schönsten Ausflugszielen in Limburg. Zur Wahl nominiert sind der Familienpark Mondo Verde in Landgraaf, das Thermenmuseum in Heerlen, die Bahnstrecke Miljoenenlijn in Simpelveld, das Kasteel Hoensbroek, das Niederländische Bergbaumuseum in Heerlen, der Barfußpark in Brunssum und das Discovery Museum in Kerkrade.