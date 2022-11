Leere Anklagebank : Gericht spricht drei Männer wegen Abschuss von MH17 schuldig

Einsatzkräfte transportieren eine Trage mit einem Leichensack an der Absturzstelle der Boeing 777, die als Flug MH17 beim Überfliegen der Ukraine abgeschossen wurde. Foto: dpa/Anastasia Vlasova

Amsterdam Mit einer Rakete ist 2014 eine Boeing über umkämpftem Gebiet in der Ostukraine abgeschossen worden. 298 Menschen starben. Drei Russen und ein Ukrainer waren angeklagt. Nun urteilt das Gericht. Doch die Anklagebank bleibt leer.

Ein niederländisches Strafgericht hat drei ehemals hochrangige pro-russische Separatisten wegen des Abschusses der Passagiermaschine MH17 über der Ostukraine im Jahr 2014 mit 298 Toten schuldig gesprochen. Die Strafrichter des Hochsicherheitsgerichts am Amsterdamer Flughafen Schiphol verurteilten die Männer am Donnerstag zu lebenslanger Haft. Ein vierter Angeklagter wurde freigesprochen. Das Gericht verkündete das Urteil in Abwesenheit der Angeklagten. Lediglich der nun Freigesprochene hatte sich von Anwälten vertreten lassen.