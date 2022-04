Urteil in Maastricht : Gericht erlegt Baumbesetzern keine Buße auf

Im Januar hatten die Baumbesetzer gegen die Erweiterung eines Betriebsgeländes protestiert. (Archivbild) Foto: Günter Jungmann/MHA/Günter Jungmann

Maastricht Die Angeklagten fielen sich noch an Ort und Stelle in die Arme. Richterin K. Witteman sprach die Baumbesetzer, die Anfang dieses Jahres den Sternwald in Born vor der Rodung bewahren wollten, zwar schuldig, erlegte ihnen aber keine Strafe auf.