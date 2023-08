Serie: Restaurants in Süd-Limburg : Genießen im Weinberg

Chefkoch Patriek Doelen und sein Team im Wijnrestaurant op het Land in Voerendaal Foto: Belinda Petri

Voerendaal Im südlimburgischen Voerendaal ist das „Wijnrestaurant op het Land“ als temporäres Pop-up-Restaurant zurückgekehrt. Bis zum 20. August 2023 kann man mitten im Weinberg am Mittag oder Abend ein Menü der besonderen Art – und bei gutem Wetter auch ein spezielles Terrassenangebot – genießen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Weinberg des Landgoed Overst in Voerendaal, knapp 25 Kilometer von Aachen entfernt, ist der perfekte Standort für das atmosphärische Pop-up-Restaurant der Familie Doelen – mit Mutter Annaline, Sohn Patriek und Tochter Germaine ein echtes Generationenprojekt. Zusammen mit Frenk Theunis, dem Initiator der seit 2029 erfolgreich laufenden Pop-up-Konzepte in den Brabanter Spargelfeldern, dem Winzer Ruud Verstegen und seinen limburgischen Winzerkollegen wurde das Restaurant Ende Juli zum vierten Mal im Weinberg installiert.

Nach Stationen auf dem Weingut Hoeve Nekum in Maastricht 2019 und der Parzelle Langeberg in Voerendaal 2021 sowie dem Landgoed Overst im letzten Jahr wurde nun das große Zelt wieder zwischen den Weinstöcken von Ruud Verstegen aufgebaut. Im Inneren fällt durch die umlaufenden Glasfronten viel Licht, je nach Tageszeit sorgen die einfallenden Sonnenstrahlen für postkartenhafte Stimmung. Das Mobiliar ist modern und bequem, zahlreiche Pflanzen sorgen für eine behagliche Atmosphäre im temporären Lokal, bei dem das Anrichten der Teller im Küchenblock verfolgt werden kann.

Ein Blick in den Gastraum des Wijnrestaurant op het Land. Foto: Belinda Petri

Neu ist in diesem Jahr, dass es ein spezielles Terrassenarrangement gibt, bei dem kleine Gerichte mit passendem Wein aus Süd-Limburg kombiniert werden können und das „Wine Experience Center Limburg“ im hinteren Bereich des Lokals. Dort nimmt Maurice Warnier die Gäste mit auf eine pädagogisch-sensorische Entdeckungstour. Mit seinem Unternehmen „Vineur“ bietet er Verkostungen und Reisen durch die südlimburgischen Weinanbaugebiete an, so auch beim „Wijnrestaurant op het land“, bei dem man von Donnerstag bis Sonntag Maurice Warnier per Fahrrad, E-Bike, Auto oder zu Fuß zu verschiedenen Weingütern in der Umgebung folgen kann – natürlich inklusive einer Weinprobe.

Kreative Küche

Patriek Doelen und sein Team setzen auf eine moderne Küche und arrangieren essbare Kunstwerke auf dem Teller. Foto: Belinda Petri

Die von Patriek Doelen und seinem Team kreierte Karte bietet Menüs von drei bis sieben Gängen mit abgestimmter Weinbegleitung: In der vegetarischen Menüvariante werden unter anderem Aubergine mit Couscous und Sesam, Kohlrabi mit Rhabarber und Pak Choi und Ravioli mit Zitrone und Wasserkresse sowie Pêche Melba serviert. Außerdem auf der Karte: Oktopus mit Paprika und Chorizo, konfierter Kabeljau, Schinken mit Kartoffeln à la Hasselback und Kalbfleisch mit Shi-take-Hollandaise und Süßkartoffel sowie eine Käseauswahl von Affineur Tom Miesen. Mittwochabends wird zudem das Menü „Limburg meets the sea“ angeboten, bei dem zu einer Meeresfrüchteplatte aus der Nordsee, zu Austern, Langusten, Garnelen, Vongole und Krabben den Schaumweinen aus Süd-Limburg eine besondere Bühne geboten werde, so Chefkoch Patriek Doelen.

Weinkarte mit Verve

Die Weinkarte wurde von Annaline Doelen mit viel Verve zusammengestellt und listet unter anderem den nach traditioneller Methode hergestellten Schaumwein „Vonkeltje van Vriendschap 2021“ vom Landgoed Overst. Insgesamt 20 limburgische Weingüter sowie 13 Weingüter aus Belgisch-Limburg sorgen für eine bemerkenswerte Auswahl an Weiß-, Rot- und Roséweinen sowie Schaum- und Dessertweine in einem moderaten Preisrahmen.

Annaline Doelen, Gastronomin und Weinbotschafterin und ihr Sohn Patriek, Chefkoch im Restaurant „Mes Amis“ und im „Wijnrestaurant op het Land“. Foto: Belinda Petri

Das Thema Wein aus Süd-Limburg ist für die Gastronomin und Vinologin Annaline Doelen eine echte Herzensangelegenheit: Sie betreibt seit 2001 in der Tongersestraat in Maastricht das Restaurant „Mes Amis“, das auf saisonale Menüs in Kombination mit regionalen Weinen spezialisiert ist. 2017 ernannten die Süd-Limburger Winzer sie zur „Ambassadrice van de Limburgse Wijn“. Als Botschafterin des südlimburgischen Weins ist sie schon lange im Einsatz, von den Anfängen vor etlichen Jahren, als die Erzeugnisse der hiesigen Winzer noch belächelt wurden, bis heute, wo sie gemeinsam mit den engagierten Winzern auf eine echte Erfolgsgeschichte samt zahlreicher internationaler Auszeichnungen blicken kann. Seit 2021 betreibt Annaline Doelen zudem einen Weinladen in der Tongersestraat, nur wenige Häuser von ihrem Restaurant entfernt, in dem sich alles um Limburger Wein dreht.

Die Welt des niederländischen Weinanbaus ist klein, man kennt sich und kooperiert immer wieder mit Kollegen, um die Produkte zu optimieren und die Anbaugebiete stetig zu vergrößern. Die Lichtgestalt des hiesigen Weinanbaus ist – neben Annaline Doelen – Stan Beuskens, der Furore machte, als er 1986 begann Rotwein herzustellen. Inzwischen ist seine Weindomäne St. Martinus in Vijlen ein anerkanntes Wissenszentrum für Weinbau, Stan Beuskens ein gefragter Experte rund um die Themen Weinanbau, Nachhaltigkeit und Innovation. Im Versuchsgarten wird an neuesten Rebsorten geforscht, die widerstandsfähiger gegen das niederländische Klima sind und den Einsatz von Pestiziden obsolet machen sollen.

Weingut auf Expansionskurs

Zwischen 2003 und 2005 pflanzte Winzer Ruud Verstegen auf seinem Landgoed Overst zunächst vier weiße und drei rote Rebsorten an: Riesling, Grauburgunder, Auxerrois und Müller-Thurgau als weiße Sorten sowie Dornfelder, Regent und Spätburgunder als rote. Die reifen Trauben werden von Hand gepflückt, gepresst und zur Gärung in Edelstahltanks gelagert, bevor die Weine nach Sorten abgefüllt werden. Bereits drei Jahre nach der ersten Ernte erhielt das Landgoed von der „Confrérie des Chevaliers du Vin Limbourgeois“ ein Qualitätssiegel.

Die Rebstöcke von Ruud Verstegen auf dem Landgoed Overst Voerendaal. Foto: Belinda Petri

In den folgenden Jahren erfolgten weitere Auszeichnungen und die Erweiterung des Weinberges. Das etwa 20 Hektar große Gebiet ist ein Trockental in der Ubachsberg-Hochebene, dessen Untergrund hauptsächlich aus Voerendaaler Löss und Kunradersteen (ein gelbgrauer Kalkstein, der den unteren Teil der geologischen Formation von Maastricht bildet und dem „Limburger Mergel“ sehr ähnlich ist) besteht – und damit ein perfekter Grund für den Weinanbau ist.

Der Bürgermeister von Voerendaal, Wil Houben, verwies in seiner Eröffnungsrede darauf, dass der Weinanbau eine feste Größe in der regionalen Landwirtschaft und damit auch Wirtschaft sei und begrüßte die Pläne der Weinbauern um Stan Beuskens, die Anzahl der Rebstöcke weiter aufzustocken. Mit seinem scherzhaft gemeinten Hinweis, dass der überwiegende Teil jedoch unbedingt in seiner Gemeinde statt im benachbarten Vaals liegen sollte, betonte er, wie stolz die kleine Gemeinde ist, das größte Weinanbaugebiet der Niederlande zu sein.

Dieser Stolz ist berechtigt, denn das landwirtschaftlich geprägte Süd-Limburg setzt gezielt auf Renaturierung und eine ökologisch verträgliche Form der Agrarwirtschaft, was wiederum auch einen touristischen Anreiz schafft: Zwischen Aachen, Maastricht und Maaseik liegen mehr als 35 Weinberge, darüber hinaus gibt es zahlreiche Getreide- und Hopfenfelder sowie weitläufige Obstplantagen. Das Heuvelland punktet mit seiner idyllischen Hügellandschaft und hochwertigen Regionalprodukten, zu denen die Weine ihren Teil beitragen.

Zum Schluss noch ein besonderer Tipp: Am 8. und 15. August kann man beim Arrangement „Aan tafel met de wijnmaker Stan Beuskens“ zusammen mit dem Winzer und international renommierten Weinexperten Stan Beuskens (St. Martinus) den Weinberg besichtigen. Beuskens erläutert die Tätigkeiten im Weinberg im Laufe des Kalenderjahres und erzählt anschließend bei einem viergängigen Menü mit abgestimmten Weinen die Geschichte seines Weinguts.