Unfall bei Heerlen : Geisterfahrerin fährt in drei Autos

Schinnen/Heerlen Vier beschädigte Autos und zwei verletzte Fahrer: Das ist die Bilanz eines Geisterfahrerunfalls am Dienstagabend auf der niederländischen Autobahn A76 bei Heerlen. Eine Frau aus Belgien wurde festgenommen.

Gegen 22.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Unfall auf der Autobahn acht Kilometer nordwestlich von Heerlen gerufen. Wie die niederländische Polizei bekanntgab, war eine 40-jährige Autofahrerin aus Belgien an der Auffahrt Nuth/Schinnen in die falsche Richtung auf die A76 aufgefahren. Sie fuhr in Richtung Aachen, ihr Wagen prallte gegen mehrere entgegenkommende Fahrzeuge. Am Ende standen drei teils total beschädigte Wagen auf der Autobahn, ein weiterer war seitlich in die Böschung gefahren.