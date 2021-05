Kostenpflichtiger Inhalt: Weiterer Öffnungsschritt : Gaia-Zoo in Kerkrade öffnet am Mittwoch

Auch im Zoo gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern. Foto: dpa/Georg Wendt

Kerkrade Zoos in den Niederlanden dürfen gemäß der neuen Öffnungsschritte ab dem 19. Mai wieder öffnen. Der Gaia-Zoo in Kerkrade freut sich auf die ersten Besucher seit Dezember 2020. Was gilt es vor Ort zu beachten?