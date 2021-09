Vorfall in Vaals : Fünf Jahre Haft nach Schüssen auf deutschen Autohändler

Zwei Personen waren bei dem Vorfall im vergangenen Jahr durch Schüsse verletzt worden. Foto: Guenter Jungmann

Vaals/Aachen Ein 22-jähriger Heerlener ist zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte Anfang Dezember letzten Jahres in Vaals in einem Handgemenge mehrere Schüsse abgegeben. Dabei waren am helllichten Tag zwei Menschen verletzt worden.